Канје Вест од милијардер стана милионер – Форбс процени колку сега вреди

САД– Канје Вест повеќе не е милијардер. Откако неговите коментари на Инстаграм и на Твитер беа означени за антисемитски , компаниите кои соработуваа со раперот масовно го отфрлаат.

Тој сега вреди 4 милиони долари, според Форбс. Финансискиот сајт забележа дека без неговите 1,5 милијарди долари од Адидас, тој изгубил поголем дел од своето богатство од 2 милијарди долари.

Згора на таа загуба, производите на Yeezy се повлечени од полиците на Gap и Footlocker. Донда Спортс претрпе удар, а исто така и НФЛ Арон Доналд и НБА ѕвездата Џејлен Браун ги прекинаа своите партнерства со магнатот. Покрај тоа, модната куќа Баленсијага и магазинот Вог ја прекинаа соработката со него.

Загрозени се неговите приходи засновани на забава, како и агенцијата за таленти CAA и филмската и ТВ продукциската компанија MRC. Се шпекулира дека тој е отфрлен и од Def Jam Records, според ЕТ.

Сегашната нето вредност на Вест се заснова на неговите парични средства и на недвижниот имот, приближно колку вреди неговиот музички каталог и неговиот удел од 5% во брендот за облека Skims, кој е во сопственост на неговата поранешна сопруга Ким Кардашијан, според Форбс.

Па, како Канје Вест го заработи богатството што толку брзо го загуби?

Раниот живот и подемот до музичките ѕвезди

Канје Омари Вест е роден на 8 јуни 1977 година во Атланта. Вест живеел со своите родители Реј и Донда Вест три години до нивниот развод. Тој и неговата мајка потоа се преселиле во Чикаго, па дури и живееле во Кина една година кога Канје имал 10 години, период за кој вели дека имал огромно влијание врз неговиот живот. Донда одиграла огромна улога и како негова мајка и како менаџер, објавувајќи ја книгата „Raising Kanye: Life Lessons from the Mother of a Hip-Hop Superstar“ само шест месеци пред нејзината смрт во ноември 2007 година по компликации од естетски зафат.

Американскиот рапер, продуцент, моден дизајнер и претприемач ја започна својата музичка кариера во 2000 година како продуцент за Roc-A-Fella Records на Џеј Зи, работејќи со уметници како Алиша Кис, Џон Леџенд и Џенет Џексон. Во 2002 година, Вест доживеа тешка сообраќајна несреќа што му ја затвори вилицата и ја инспирираше песната „Through the Wire“, која беше прикажана на „The College Dropout“. Албумот беше насловен соодветно, бидејќи Вест се откажа од Американската академија за уметност во Чикаго за да се занимава со музика.

Албумот доби 10 номинации за Греми и беше тројно платинест во САД, со што Вест стана ѕвезда. Со својата новооткриена слава, тој продолжи да издава албуми: „Late Registration“ во 2005 година, „Graduation“ во 2007 година, „808s & Heartbreak“ во 2008 година, „My Beautiful Dark Twisted Fantasy“ во 2010 година, албум за соработка со Џеј Зи „Гледајте го тронот“ во 2011 година, „Језус“ во 2013 година, „Животот на Пабло“ во 2016 година, „Је“ во 2018 година и „Исус е крал“ во 2019 година. Тој ја сними и „Донда“, именуван по неговата покојна мајка, на колекцијата во 2021 година, одбележувајќи го неговиот 10-ти соло албум.

Ниту на Вест не му се непознати признанијата. Тој може да се пофали со 21 Греми и 70 номинации за Греми, како и со неговите албуми „Yeezus“ и „The Life of Pablo“ кои го достигнаа првото место на топ-листата „Hot 200 Billboard“.

Вест продуцираше музика за 6ix9ine, XXXTentacion, Lil Pump, Chance the Rapper, Kid Cudi и Teyana Taylor. И покрај тоа, неговите музички потфати претставуваат само дел од неговото богатство. Форбс го наведува како бр. 5 на листата на познати личности со најголема заработка за 2022 година со 235 милиони долари, главно врз основа на успехот на неговата линија на патики Yeezys за Адидас.

Формирање на кариера

Кариерата на Вест во модната индустрија започна со проект за соработка со патики помеѓу Најк и него – Air Yeezys – кој започна во 2007 година. Култот за дизајните на Вест брзо се зголеми и на крајот доведе до 10-годишен договор со конкурентската компанија на Најк, Адидас во 2013 година. Две години подоцна, се роди патиката Yeezy Boost 350, која создаде луда вредност за препродажба. Посакуваните патики вртоглаво поскапеа на интернет.

Иконските патики го сместија Канје во свој свет, а на потрошувачите не им здодеа. Според Footwear News, Adidas Yeezy Boost 350 V2 „Beluga 3.0“ ќе излезе оваа есен.

Во јуни 2020 година, модниот бренд Yeezy на West потпиша 10-годишно партнерство со Gap за развој на облека за возрасни и деца. Форбс објави дека првите Yeezys for the Gap, јакна и качулка, брзо се распродадоа во 2021 година и го оставија Gap да сака повеќе понуди. Продажбата на производите на Yeezy достигна 1 милијарда долари во првата година од договорот, објави Форбс. Колекцијата Yeezy Gap Engineered by Balenciaga дебитираше оваа пролет. Тоа е збирка на горна облека, сите во голема мера во сива и црна боја.

Разводот од Ким Кардашијан

Вест и Ким Кардашијан Вест објавија дека се разделуваат во февруари 2021 година, по неколку јавни испади и твитер коментари од уметникот, во кои тој го спореди својот живот со хорор филмот на Џордан Пил „Излези“. Двојката долго време се бореше за тоа каде да живеат и да го подигнат своето четиричлено семејство. Вест го избра ранчот од 24 хектари во Вајоминг а Ким го сакаше домот во Лос Анџелес, во близина на нејзиното големо потесно семејство.

Судија од Калифорнија ги прогласи за легално разведени во март 2022 година, но некои финансиски прашања и старателството над нивните четири деца – Норт, Сент, Чикаго и Псалм – допрва треба да се решат. И покрај тоа што Ким го распродаде својот удел во Yeezy претходно оваа година, Канје сè уште има удел во брендот за салони и облека на Ким, Skims.

Иако спогодбата не е финализирана, Кардашијан наводно ќе го задржи нивниот имот во Хајден Хилс, Калифорнија, во близина на нејзиното семејство, а Вест ќе го задржи имотот во Вајоминг. Додека Вест има дом во Малибу, Калифорнија, тој купи куќа од 4,5 милиони долари спроти Ким за да биде во близина на неговите деца, изјави тој за Hollywood Unlocked во јануари. „Мојата утеха доаѓа од тоа што ги гледам моите деца и добивам солиден распоред. Затоа дури и ја добив куќата“, рече тој. Канје има имот и во Франција.

Други деловни потфати

Канје отсекогаш живеел според мотото „Сонувајте големо“, како кога се обиде да се кандидира за претседател во 2020 година. Сепак, ова повремено завршуваше со пропаѓање на некои од неговите деловни потфати низ годините, вклучително и неговата туристичка компанија, Kanye Travel Ventures, а потфат со синџирот за брза храна со Фатбургер и, неодамна, неговите врски со непрофитната Донда Хаус.

Вест одамна е филантропски настроен; во 2011 година тој и неговиот колега рапер Че „Рајмфест“ Смит ја создадоа непрофитната добротворна организација Донда Хаус во неговиот роден град Чикаго во чест на неговата покојна мајка. Добротворната организација стана центар на контроверзии во 2018 година кога Рајмфест му порача на раперот Дрејк на Твитер за поддршка, велејќи дека Канје го напуштил проектот.

Ким Кардашијан се огласи на Твитер за да го разнесе Rhymefest, велејќи дека тој повеќе нема да биде вклучен на албумот на Канје во тоа време, „Ye“. Оваа реакција дојде откако непрофитната организација објави изјава во мај 2018 година дека добротворната организација не може да обезбеди средства за изградба и се дистанцираше од Канје Вест поради неговата јавна поддршка на поранешниот претседател Доналд Трамп. Непрофитната организација брзо се ребрендираше по инцидентот во Art of Culture, Inc. и целосно ги одвои своите врски од Канје.

Тој го лансираше Donda Sports во мај 2022 година, кој ќе ги претставува спортистите во нивните напори на и надвор од теренот, вклучително и со препораки за облека, чевли и многу повеќе. Џејлен Браун од Бостон Селтикс и Арон Доналд од Лос Анџелес Рамс беа меѓу првите спортисти кои потпишаа.

Во октомври 2022 година, тој се согласи да ја купи конзервативната платформа за социјални медиуми, Парлер за неоткриена сума. Неодамна му беа отстранети објавите од Твитер и Инстаграм поради кршење на политиките за содржина, според Блумберг.