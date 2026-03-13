Калас: САД сакаат да ја поделат Европа

13/03/2026 08:33

Шефицата на европската дипломатија и поранешна естонска премиерка, Каја Калас, изјави дека САД сакаат да ја поделат Европа за да ја спречат да стане нејзин конкурент.

Во интервју за „Фајненшл Тајмс“ објавено вчера, Калас ги обвини САД дека се обидуваат да „забијат клин“ меѓу европските сојузници по прашања како што се трговијата и односите со Кина.

„САД сакаат да ја поделат Европа“, рече Калас. „Тие сакаат да бидат сигурни дека Европа не е обединета, бидејќи обединета Европа е силна Европа, а силна Европа е конкурент на САД“.

Таа додаде дека САД, исто така, се обидуваат да ги поткопаат европските напори за градење на сопствени одбранбени капацитети. Според неа, Вашингтон сака Европа да остане зависна од Америка во безбедноста.

Изјавите на естонската политичарка доаѓаат во време на растечки тензии меѓу САД и некои европски земји околу трговијата, трошоците за одбрана и односите со Кина. Американската администрација постојано изразува загриженост за зависноста на Европа од руските енергетски извори и нејзините трговски врски со Кина и ги повика европските сојузници поблиску да се усогласат со целите на надворешната политика на Вашингтон.

