Како во мафијашки филм: Убиство среде бел ден во Тетово

Како пресметка на две завојувани банди денеска се случи убиство и ранување на уште неколку лица во тетово во 12,30 часот. Од возило во движење со автоматска пушка било пукано во друго возило во кое беше смртно застрелан маж.

При бегството убијците прегазиле неколку луѓе. Повредено од заскитан куршум е и 14-годишно девојче од кое било во близина на местото на престрелката.

Тројца мажи од кои двајца со прострелни рани се префрлени на скопските клиники. Третиот, 60-годишник, бил прегазен со автомобил со кој бегале учесниците во престрелката.

МВР објави првични детали за пукањето.

„Денеска (10.08.2025) во СВР Тетово било пријавено дека во 12,30 часот на крстосница од улица ‘Илинденска’ со улица ‘Благоја Тоска’ во Тетово се случила вооружена пресметка помеѓу лица од две возила, при што се случила и сообраќајна незгода по што двете возила го напуштиле местото, од кои едното се упатило кон улица 113, а додека другото во непознат правец.

Од добиени сознанија од граѓани и очевидци на местото на настанот, добиена е информација дека возилото кое што се упатило кон ул. 113 дека се работи за патничко возило ‘форд фиеста’ со тетовски регистарски таблички. Од извршената проверка било констатирано дека се работи за одјавени регистарски таблички од истото возило, сопственост на лицето Е.М. (19) од с. Гајре, тетовско.

На крстосницата од улица ‘Благоја Тоска’ со улица 107 било пронајдено патничко возило ‘фолксваген голф’ со тетовски регистарски таблички, сопственост на Ф.Р. (46) од Тетово, додека во возилото пронајдено е едно починато лице со прострелни рани од огнено оружје. За настанот е формиран тим со кој раководи дежурен јавен обвинител при ОЈО-Тетово и увидна екипа од СВР Тетово“.