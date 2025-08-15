Како Слај Сталоне и Глорија Гејнор го објаснуваат Трамп и неговото претседателствување

Вашингтон – Претседателот Доналд Трамп би сакал културните елити да ги величат неговите почестени во Центарот Кенеди за 2025.

Тој уживаше во откривањето на ѕвездите што ќе ги прослави на годишната гала на иконскиот уметнички центар подоцна оваа година, откако во среда со мотори се упати кон комплексот низ улиците што сега патролираат, по негова наредба, од федерални агенти и армиски резервисти.

Списокот објаснува многу за него, неговата моќ и зошто е претседател.

Ѕвездата на „Роки“ Силвестер Сталоне, легендата на Бродвеј Мајкл Крофорд, иконата на диско ерата Глорија Гејнор, кантри пејачот Џорџ Стрејт и глем рок бендот KISS се повеќе популистички отколку „висока“ култура.

Тоа не значи дека се недостојни. Кој би можел да тврди дека Сталоне не оставил „неизбришлив“ белег на својата уметничка форма? Тоа е еден од критериумите за избор на номинирани. А почестените во Центарот Кенеди се насочуваат кон популарните уметности со децении, под претседатели на двете партии.

Како и секогаш, Трамп поставуваше стапица за своите политички непријатели.

Секоја критика за неговите избори како премногу нискобуџетни или недостојни само ќе ги зајакне неговите тврдења дека е зло на естаблишментот и ќе го направи уште помил кај поддржувачите кои го слават како врвен аутсајдер.

Критичарите на Трамп го гледаат неговото преземање на Центарот Кенеди и неговите напори да ги уништи прогресивните вредности во уметноста, универзитетите и на други места како културна војна.

Тој речиси се согласува, прогласувајќи дека го исчистил својот список за „вокери“. Призна дека дури и размислувал да ја искористи својата новозаземена моќ над тврдината на американскиот културен живот за да се почести себеси.

Не е ни чудо што критичарите – вклучувајќи, без сомнение, многу либерални претплатници на Центарот Кенеди, со оглед на прогресивната наклонетост на главниот град – го перцепираат потенцијалниот авторитарен човек кој сака да доминира и да диктира секој аспект од американскиот живот.

Претседателите генерално не избираат почестени. Би помислиле дека најмоќниот човек во светот би имал поголеми риби за пржење. Повеќето врховни команданти само организираат прием во Белата куќа и се појавуваат на шоуто.

Но, Трамп е гладен потрошувач на поп-културата и е необично вешт во нејзиното искористување за политичка добивка. Тој е извршен продуцент на сопствениот живот и политичка кариера. Значи, немаше шанси да ја пропушти шансата да го сценира ова шоу – па дури и планира самиот да ја води телевизиската гала. Тој призна дека бил принуден да го стори тоа од шефот на кабинетот на Белата куќа, Сузи Вајлс. Веројатно не морала да му ја врти раката предолго.

Политизирање на уметноста

Посериозно, почестите на Трамп во Центарот Кенеди ќе претставуваат уште една важна победа за неговото движење „Да ја направиме Америка повторно голема“ и неговото непријателско преземање на институциите во Вашингтон.

„Би рекол дека бев вклучен околу 98 проценти“, рече Трамп, за процесот на селекција. „Не, сите поминаа преку мене… Одбив многу. Беа премногу будни. Ги свртев – имав неколку будни луѓе.“

Постои важна политичка димензија во ова.

Гласачите на Трамп, како и многу други конзервативци, веруваат дека либералните елити поминале децении зацементирајќи идеолошко преземање на повеќе области од американскиот живот – во уметноста, медиумите, академијата, па дури и во спортот – и ги влечеле кон лево.

Гневот на милиони Американци за ова пулсираше од митинзите на Трамп во три последователни кампањи. Гласачите гравитираа кон кандидат кој беше исмејуван поради неговите дрски начини од страна на софистицираните жители на Менхетен. Затоа лошо осудената навреда на Хилари Клинтон кон поддржувачите на Трамп во 2016 година како „неподносливи“ стана знак на чест и извор на моќ за претседателот.

Кога критичарите на Трамп се жалат на она што го гледаат како преземање на врвни политички и културни институции, неговите обожаватели мислат дека тој ги враќа тие субјекти. Во конзервативните медиуми, водителите ги напаѓаат филмските ѕвезди за понижување на Холивуд со прогресивни ставови, или социјално свесните ѕвезди на НФЛ или НБА за „уништување на спортот“.

Претходно, почестените на Центарот Кенеди беа избирани од номинално двопартиски панел на познати личности од уметничката и забавната индустрија. Но, обидете се да убедите конзервативец дека овие судии биле без пристрасност, бидејќи биле извлечени од средината на либералните уметности што Трамп се обидува да ја уништи со преземањето на Центарот Кенеди.

Трамп ја прослави својата доминација врз уште еден либерален бастион признавајќи дека го политизира – во уште еден доказ за својата неконтролирана моќ. „Не треба да го правам ова политичко затоа што тие ги направија доделувањето на наградите на Оскар политички, а тие тргнаа надолу“, рече тој.

Претседателот продолжи: „Значи, тие ќе речат: „Трамп го направи политичко“, но мислам дека ако го направиме наш вид политичко, ќе се качиме, во ред?“

Но, додека Трамп се стремеше кон лекомисленост, неговите постапки се заканувачки.

Само по себе, неговото преземање на Центарот Кенеди би било необично, дури и малку бизарно. Земено во позадина на сè друго што го прави, тоа е позагрижувачко. Тој го искористи Министерството за правда како оружје против своите политички непријатели, вклучувајќи ги и членовите на администрацијата на Обама. Федерализацијата на Вашингтон, полицијата и распоредувањето на Националната гарда од страна на Трамп…

Улиците на главниот град и бескрајните офанзиви против судиите ги отсликуваат тактиките на авторитарните владетели.

Администрацијата планира да ги исчисти изложбите во Смитсонијан за да не се во спротивност со тврдокорните ставови на Трамп пред 250-тиот роденден на Америка следната година. Неговите обиди да ги контролира наставните програми на елитните универзитети и неговите напади врз медиумите, заедно со неговата доминација во Центарот Кенеди, создаваат чувство како да се обидува да контролира што Американците гледаат, учат, па дури и прават во своето слободно време.

Како почестените на Трамп се отсликуваат себеси

Лесно е да се поверува дека Трамп самиот ги избрал почестените затоа што сите тие одразуваат аспекти на неговиот сопствен карактер и искуство.

Сталоне игра груби момци како Џон Џ. Рамбо и Роки Балбоа, кои ја погазија политичката коректност. Не е тешко да се види дека Трамп се гледа себеси во нив. „Тој е малку тврд, малку поинаков, ќе ви кажам. Тој е малку, тврд човек“, рече Трамп, забележувајќи дека и Сталоне има своја ѕвезда во Холивуд. „Всушност, единствениот начин тоа да биде поголемо име на Холивудската патека на славните, велат тие, е човек по име Доналд Трамп.“

Стрејт е огромна ѕвезда за снимање познат како „Крал на кантри музиката“ и титан на рурална Америка чиј традиционален звук го евоцира оној вид на привлечност што Трамп се стреми да ја имитира.

Крофорд, кој глумеше во оригиналните лондонски и бродвејски продукции на „Фантомот од операта“, го покажува афинитетот на претседателот кон мјузиклите. Како и Трамп, шоуто беше големо во Њујорк во 1980-тите. А музиката, компонирана од Ендру Лојд Вебер, се сметаше за масовна од трендовските елити, додека беше широко популарна меѓу масите.

Крофорд е познат и по друга улога – П.Т. Барнум, шоумен, импресарио, бизнисмен и мајстор на рингот од 19 век чиј стил на карневал го предвиде стилот на Трамп. Најпознатата песна на „Барнум“ е „Секоја минута се раѓа еден наивник“ и ја сумира деловната филозофија на херојот запаметен по публицитетски трикови и измами што ја замаглуваа вистината и реалноста. Ви звучи познато?

KISS, бенд со каталог на платински албуми, е познат и по претерано сценско творештво.

И нема подобра химна за животот на Трамп исполнет со лични, деловни и политички скандали што речиси, но никогаш целосно не го уништуваат од најголемиот хит на Гејнор: „I Will Survive“.

(Си-ен-ен)