Како Русите ги напуштаат своите војници на фронтот (Видео)

Во руската војска постои наводна максима дека „Русите никогаш не ги напуштаат своите војници“.

Но едно видео од фронтот во Украина го покажува токму спротивното. Еден борбен оклопен транспортер поминува покрај руските војници залегнати покрај патот и не застанува и покрај повиците за помош од нив. Еден од војниците трча по тренспортерот и се обидува да се качи или да влезе во него, но безуспешно.

Транспортерот не подзастанува веројатно затоа што неговиот екипаж во страв за животите бара безбедно да се оддалечи од линијата на борбите.

Погледнете го видеото кое отсликува какви сѐ не работи се случуваат на бојното поле во Украина.

New Year's episode of the show "Russians don't abandon their own" pic.twitter.com/m5htZjHpGk

— NEXTA (@nexta_tv) December 26, 2023