Како Наоми Вотс го пресоздаде њујоршкиот стил на Џеки Кенеди за „Американска љубовна приказна“

Продукцијата на претстојната мини-серија на Рајан Марфи „Американска љубовна приказна“, која ја прикажува врската помеѓу Џон Ф. Кенеди Џуниор и Керолин Бесет-Кенеди, продолжува да се снима во Њујорк. На нови фотографии од снимањето се прикажани актерката и честа соработничка на Марфи, Наоми Вотс, како Џеки Кенеди Оназис.

Ликот на Вотс на Жаклин Кенеди Оназис, која беше прва дама на Соединетите Американски Држави од јануари 1961 до ноември 1963 година заедно со нејзиниот покоен сопруг, претседателот Џон Ф. Кенеди, се фокусира на стилот на Кенеди во раните 90-ти.

Стилот на поранешната прва дама еволуираше од нејзиното време во Вашингтон. По години во главниот град на земјата, стилот на Кенеди Оназис во Њујорк се префрли на порелаксирана варијација на рафинирана елеганција и деловна облека. Кенеди Оназис продолжи да носи дизајнерски парчиња, особено од Хермес и Франсоа Пинтон.

Меѓу парчињата гардероба на Џеки Кенеди Онасис пресоздадени за „Американска љубовна приказна“, креативниот тим на Мерфи се осврна на комбинацијата од тренчман, шамија за глава и смели очила за сонце на поранешната прва дама.

За време на нејзиниот престој во Њујорк, Кенеди Онасис често носеше шалови дизајнирани од Хермес. Додавањето на мантилот стана препознатлив елемент на нејзината техника на слоевитост. Напуштајќи ја хипер-женственоста за стил по мерка кој доживеа оживување во последниве години.

Впечатлив додаток за стилот на Кенеди Онасис беа смелите очила за сонце што ги носеше и популаризираше во текот на 70-тите години. Дизајнери како Рено и Франсоа Пинтон ги создадоа иконските нијанси стилизирани од поранешната прва дама.

На фотографиите од снимањето на „Американска љубовна приказна“, Вотс се гледа како го стилизира и инкогнито стилот на тренчман и шал за глава со смелите парчиња очила. За време на нејзиниот престој во Белата куќа, Кенеди Онасис често гравитираше кон американските дизајнери, работејќи со Олег Касини за да го создаде „изгледот на Џеки“.

Сепак, во 70-тите, Кенеди Оназис ги прифати европските дизајнери, што се гледа од нејзините шамии од Хермес и дизајнерските очила за сонце од Франција. Кенеди го одржа своето влијание врз модата воопшто во годините по заминувањето од Белата куќа.

Во 1970-тите, Гучи го преименува еден од нивните стилови на чанти во Џеки 1961, откако поранешната прва дама беше фотографирана со нејзиниот препознатлив додаток толку многу пати.

Едноставен и практичен, стилот на Кенеди Оназис по заминувањето од Белата куќа отвори ново поглавје за гардеробата на поранешната прва дама. Иако сè уште гравитираше кон елегантни и луксузни стилови, гардеробата на Кенеди Оназис од Њујорк се прошири на европски дизајнери и прифати кроење, слоевито облекување и впечатливи додатоци.

„Американска љубовна приказна“ ја прикажува Вотс како ги пресоздава овие костими и друго. Серијата ќе се емитува во февруари 2026 година.