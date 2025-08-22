Како најнеочекуваната поп ѕвезда од 2025 година останува на врвот, без турнеја или нов албум

Емоционалната Лејди Гага ја држи својата Греми награда за најдобра поп дуо/група додека му се заблагодарува на својот ко-изведувач, Бруно Марс, пред сè. Со косата обоена во црнило и веѓите избелени, таа веќе ги напушти западните естетски стилови на нивната новонаградувана соработка „Die With a Smile“ во корист на нова ера – но нејзиното обожавање кон него останува силно.

„Не ја познавам музиката без Бруно“, вели таа. Марс кротко гледа надолу, криејќи ја насмевката додека неговите очила за сонце му ги кријат очите. Тоа беше февруари 2025 година, а од август, нивниот дует остана меѓу првите 15 песни на листата Billboard Hot 100 52 недели по ред, издржувајќи го тестот на времето и покрај порастот на популарноста за други жанрови.

Можеби не ја познаваме ни музиката без Бруно

Според податоците од Luminate, „Die With a Smile“ е најслушаната песна на глобално ниво за првата половина од годината. Но, 2 е „APT.“, ​​хитот на Марс со K-pop уметницата Rosé. За секој што ја оставил својата Spotify на автоматско пуштање оваа година, тоа можеби не е изненадувачки, но Марс не промовира албум, па дури ни на турнеја. Тој е една од најголемите поп-ѕвезди во 2025 година, станувајќи првиот уметник што надмина 150 милиони месечни слушатели на Spotify во јануари, но не се однесува така. Тој само тивко објавува хитови и настапува спорадично во казино во Лас Вегас.

Марс е толку широко сакан и слушан, што не мора да ја промовира својата работа со интензитетот на другите поп-ѕвезди со блескави циклуси на издавање и енергични настапи на турнеи. Сепак, неговите обожаватели, кои се нарекуваат „Хулигани“ во чест на неговиот албум од 2010 година Doo-Wops and Hooligans, би ја обожавале ако сподели малку повеќе.

Иако ги ценат пофалбите на Марс, трпението на некои хулигани се намалува. Неговите билети за резиденција во Вегас се екстремно скапи и го следат истиот сет-листа што го користи речиси една деценија. Тие сметаа дека тој се поврзува со обожавателите само за да им продава работи. Ако тоа не се промени во новата ера, некои обожаватели велат дека можеби ќе продолжат понатаму.

Неговите песни можеби се насекаде, но „Хулиганите“ се во суша од објавување песни – особено во споредба со фандомите за други големи уметници кои доминираат во поп-културата во моментов, како Лејди Гага и Сабрина Карпентер. Сепак, за некои, тоа е само дел од љубовта кон пејачот на „24K Magic“.

„Како обожаватели, секогаш сакаме почести изданија бидејќи е толку возбудливо да се добие нова содржина од нашите идоли, особено кога толку многу се случува во индустријата. Понекогаш дел од базата на обожаватели е малку фрустрирана затоа што Бруно молчи и не добиваме никакви вести за тоа на што работи, па се чувствуваме како да сме во темнина“, вели Херик, 27-годишен биолог од Бразил кој води фан-профил на X за Марс, за Yahoo. „Но, со текот на времето, се навикнувате на тоа и кога конечно ќе дојде нешто ново, ќе уживаме во него исто колку што уживавме [неговото последно издание]“.

Херик е суперхулиган од 2011 година, кога првпат наиде на „Мрзливата песна“. Тој вели дека Марс е уникатен – додека е на сцената, тој создава врска со обожавателите што другите уметници би можеле само да се надеваат дека ќе ги имитираат.

„Напуштате шоу на Бруно со чувство дека вашето присуство таму навистина му значело – и нема подобро чувство од тоа да го видите вашиот идол како дава сè од себе“, вели Херик. „Тој многу учи за нашите култури, нашиот јазик, нашите традиции – и тоа е нешто многу значајно и репрезентативно.“

Она што го издвојува Марс од неговите колеги поп-ѕвезди е неговиот интензивен светски дострел. На крајот на краиштата, затоа доминира на глобалните топ листи пред уметници како Били Ајлиш или Бенсон Бун. Јулија Кристини, исто така од Бразил, за Yahoo вели дека го слуша Марс уште од „Nothin’ On You“ во 2010 година. Го запознала две години откако била обожавана и пред да може добро да зборува англиски. „Сè што можев да кажам беше: „Те сакам“, а потоа плачев половина час“, вели Кристини, 27-годишна тестерка на софтвер, за Yahoo. „Си реков дека ќе научам англиски за еден ден навистина да можам да разговарам со него. Дванаесет години подоцна, конечно го сретнав повторно… и овој пат имавме целосен разговор!“

Таа му ја покажа својата тетоважа, цртеж од неговиот нос, за кој вели дека го обожавал. Дури и да не го сторил тоа, фандомот не е само барање на вниманието на уметникот околу кој се собираат луѓето – туку е и заедницата што се формира околу пејачот. Кристини вели дека запознала некои од своите најдобри пријатели додека се поврзувала онлајн преку Марс.

„Бруно едноставно не е како другите“, вели Кристина. „Мислам дека тој е најзгодниот маж на светот, но е многу повеќе од тоа. Неговите песни се чиста совршеност; тие ја допираат мојата душа на начини што не можам ни да ги опишам со зборови. Се чувствувам како неговиот глас да тече низ моите вени.“

Вивијана, 25-годишна танчерка и музичарка од Мексико, првпат ја слушнала музиката на Марс во 2012 година кога нејзината учителка по танц ја отсвирила „Runaway Baby“.

„Беше моментална љубов“, вели таа за Yahoo. „Секој пат кога нешто ќе се објави и ќе заврши како да експлодира, како достигнувањето да е мое затоа што сум таму и го поддржувам од првата секунда. … Бруно не се плаши да одвои време создавајќи ја својата уметност; тој е таков перфекционист… и тоа се гледа кога ќе објави нешто.“

Токму таков каков што си

Марс можеби не командува со армија на обожаватели со озлогласеност и жар како Свифтис на Тејлор Свифт или Армијата на БТС, но ги сака своите Хулигани. Сепак, неговата најголема сила е неговата широка привлечност. Бреана Валтер, претседателка на Suden PR, за Yahoo вели дека неговата доминација доаѓа од нешто што другите уметници се мачат да го совладаат: „безвременски бренд во музиката, а не само момент“.

„Тој не брка алгоритми; Тој не треба постојано да објавува или да се вклучува во секој тренд на социјалните медиуми бидејќи неговите песни веќе живеат во животот на луѓето – на свадби, на плејлисти за патувања, во караоке вечери“, вели таа. „Тој ја совлада таа слатка точка помеѓу меѓугенерациската привлечност и моменталната релевантност“.

„Uptown Funk“ и „Marry You“ се главни столбови на подиумот за танцување на значајни настани. Тие се релативно чисти, веднаш препознатливи и ги креваат луѓето од сите возрасти на нозе, објаснува Валтер. Неговите понови изданија следат сличен модел со силни ритми и посебен звук кој не се потпира премногу на минливи трендови.

Блејк Еванс, кој е сопственик на компанија за свадбена забава во Нешвил, за Yahoo вели дека сигурно пуштил доста песни од Марс додека го курирал саундтракот за големиот ден на двојката. Постојат два елементи што прават добра свадбена песна, а Марс ги има и двата.

Првиот е популарноста. Луѓето ги знаат песните на Марс доволно добро за да пеат заедно со нив. „Кога луѓето слават, тие сакаат химни“, вели Еванс. Вториот е „танцување“ – оптимистична, енергична и фанки песни што ги тераат луѓето да седнат на подот.

Марс не само што доминира на свадбите – дури и кога лежи ниско, сепак се чини дека е насекаде. Седумнаесет од неговите песни имаат повеќе од 1 милијарда преслушувања на Spotify, а дури и ретките што не се весели се сепак неуморно заводливи. Мора да се восхитувате на неговата доследност, што е клучно ако издржливоста е она што го бара еден уметник. Меган Балик, потпретседател на Jive PR + Digital, за Yahoo вели дека иновацијата е преценета од гледна точка на публицитетот.

Кога Марс направи нешто релативно неочекувано со неговата соработка од јануари 2025 година со раперот Sexyy Red, химната за стриптиз клуб „Fat Juicy & Wet“, тој беше најблиску до неуспех како никогаш досега – песната достигна број 17 на Hot 100, а потоа падна од топ-листата во рок од два месеци.

Луѓето знаат што сакаат од Марс, и тоа е повеќе од истото

„Обожавателите сега знаат што да очекуваат од [Марс].“ … Постои суптилно ниво на носталгија поврзано со многу од неговите песни – и таа ретро вибрација избалансирана со свеж и модерен пристап ги прави неговите песни хитови кои никогаш не ја исцрпуваат неговата публика“, вели Балик.

Безбедно е и лесно за пласирање на пазарот. Помага тоа што, и покрај едно апсење за дрога во 2011 година, Марс во најголем дел успеа да избегне контроверзии. Можеби не ги ажурира своите социјални медиуми толку многу како неговите колеги поп-ѕвезди, но тоа може да биде дел од неговата стратегија. Го прави да изгледа приватен и под контрола.

„Бруно Марс е доказ дека довербата, доследноста и симпатичноста можат да бидат исто толку моќни како и реинвенцијата“, вели Балик.

Неговите песни секогаш се во вашите уши, но никогаш во вашето лице. Можеби немаме песна за летото, но имаме јасен фаворит за изведувач на годината – дури и ако неговите хитови дебитираа во 2024 година.