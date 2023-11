Како Мараја Кери „All I Want for Christmas Is You“ ја претвори во империја

За да разберете колку е голема песната „All I Want for Christmas Is You“ на Мараја Кери, дури и ако никогаш не сте ја слушнале – дали воопшто може да се сетите кога беше тоа случај? – Навистина треба да знаете само една работа: во април, таа беше додадена во Националниот регистар за снимање на Конгресната библиотека.

Како стандарди како што се „Белиот Божиќ“ на Бинг Крозби и „Божиќната песна“ на Нат Кинг Кол, како и „Респект“ на Арета Френклин и „Разговори покрај оган“ на претседателот Френклин Д. Рузвелт, „Сè што сакам за Божиќ си ти“ е еден од само 625 наслови кои се избрани како вредни за зачувување за идните генерации“, бидејќи е „културно, историски или естетски значаен“.

Објавен во ноември 1994 година како сингл од четвртиот албум на Кери, Среќен Божиќ, „All I Want for Christmas“ е заразен, со релаксирачки текст и мелодија што потсетува на снимката на Дарлин Лав. Беше хит од самиот почеток… и следната година и следната.

„Можете да тврдите дека „All I Want for Christmas Is You“ е највлијателната и вечна песна на Мараја“, изјави Ден Енрикез, еден од водителите на „The Mariah Report Podcast“, за Yahoo Entertainment. „Ми се допаѓа фактот што Мараја навистина се приклони кон љубовта на јавноста кон песната. Секоја година таа внесува нов живот во неа, без разлика дали тоа е во соработка со Мекдоналдс, ремикси, нова празнична стока или нејзините годишни празнични концерти, таа е „ Кралица на Божиќ!“

Сето ова значи дека, со текот на времето, песната на Кери навлезе во нашата културна свест, бидејќи таа ја изведе на палењето на елката во Центарот Рокфелер во Њујорк, Божиќ во Вашингтон, божиќната парада на Волт Дизни и на други места. Стана дел од нејзиниот бренд. Секоја година, веднаш штом ќе заврши Ноќта на вештерките, Кери им се придружува на малопродажните продавници за да ја прогласи за сезона на празници.

Во 2023 година, на 1 ноември, таа објави видео на кое се гледа како таа е замрзната во мраз, како ја одмрзнуваат тикви и духови во точниот момент кога часовникот се префрла од октомври. “Тоа е tiiiiime!” таа се наметнува во една од нејзините препознатливи високи ноти, кршејќи го мразот и испуштајќи ги првите ноти од она што стана нејзина песна со потпис.

Божиќниот боп е во редовна ротација на радио станиците кои одат на одмор во неделите и месеците пред 25 декември.

Песната беше рангирана број 1 на листата на најдобри празнични 100 песни на сите времиња составена во 2021 година од креаторите на музичките топ листи Билборд, каде што остави песни како „Rockin’ Around the Christmas Tree“ и „Jingle Bell Rock“ во прашина снег. Рангирањето беше засновано на комбинација од стриминг податоци, продажба и радио емитување.

Само минатата година, божиќната песна стана првата песна што некогаш се најде на врвот на неделната топ 100 топ листа на Билборд четири одделни пати, од 2019 до 2022 година. Кери (повторно) го собори рекордот за најмногу еднодневни преноси на глобалната топ листа на Spotify, пуштајќи неверојатни 21,273 милиони пати на 24 декември.

И покрај сето ова, апликацијата на Кери за заштитен знак на фразите „Кралица на Божиќ“, „QOC“ и „Принцеза на Божиќ“ беше одбиена во 2022 година. Друга пејачка, Елизабет Чан, која е редовен изведувач на божиќни снимања, ја предизвика. Таа рече дека празникот не треба да припаѓа на ниту еден човек.

„Тоа е бришење на кој било друг, освен на една личност. Последиците беа навистина, навистина сериозни“, изјави Чан за Yahoo во 2022 година. „Морав да бидам доволно храбар за да станам“.

Лав се огласи, исто така, истакнувајќи дека таа титула ја добила за време на нејзината годишна изведба на „Божиќ (Baby Please Come Home)“ во доцното ноќно ток-шоу на Дејвид Летерман.

Кери се соочи и со правни проблеми, вклучително и обвиненијата за прекршување на авторските права од текстописецот Енди Стоун, кој настапува како Винс Венс. Тој во 2022 година тврдеше дека неговата група, Винс Венс и Валијантс, објавила песна многу слична на „All I Want for Christmas Is You“ во 1989 година, пет години пред „деривативната верзија“ на Кери.

Тој ја отфрли тужбата подоцна истата година, но повторно ја поднесе со повеќе детали само оваа недела.

Досега, ништо од ова не ја намалило желбата на пејачката од песната што ја напиша заедно со Валтер Афанасиеф. „Економист“ во 2017 година процени дека „All I Want“ заработил повеќе од 60 милиони долари, а тоа беше пред шест години. Според извештајот на „Билборд“ од 2022 година, таа заработува околу 1,55 милиони долари хонорари секоја година.

Оваа година, нејзиниот “Среќен Божиќ еден и сите!” турнејата започнува на 15 ноември и запира во повеќе од десетина градови пред да заврши во Медисон Сквер Гарден во Њујорк на 17 декември.