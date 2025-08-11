Како е создадена најпознатата песна на Габи Новак

Легендата на хрватската поп-сцена Габи Новак ги испеа некои од најубавите ЈУ песни. Една од нив е песната „Памтим само сретне дане“. Многумина ја сметаат за еден од најголемите и најпрепознатливите хитови на Габи Новак.

Песната е објавена во 1982 година на истоимениот албум, а ја напишале Арсен Дедиќ (музика и текст) и Стипица Калоѓера (аранжман). Баладата стана евергрин песна на ЈУ-сцената и на хрватската музика, позната по своите емотивни текстови и моќна интерпретација, а Габи ја изведувала на бројни концерти, честопати во соработка со нејзиниот сопруг Арсен или синот Матија Дедиќ.

Како настанала песната?

Синиша Шкарица, автор на „Книгата за Габи“, еднаш се сетил како настанала песната „Памтим само сретне дане“.

„Кемал Монтено, пријател на куќата, секогаш кога доаѓаше во Загреб од Сараево, застануваше кај Дедиќ. Така, тој ден, беше околу 1979 година, застана кај нив, по раниот ручек, кога Арсен, како што велиме во Шибеник, отиде да одмори. Потоа рече: „Еве го текстот за тебе, види што можеш да направиш со него“. И додека спиеше, Габи и јас направивме песна“, рече Шкарица промовирајќи ја книгата.

Песната стана и составен дел од поп-културата – таа беше насловната тема на мелодрамата „Под сретном звијездом“ (емитувана во 2011 година), за која беше снимена посебна верзија на песната. Таа, исто така, го инспирираше насловот на хрватскиот филм од 2023 година поврзан со песната во однос на репертоарот.

Габи Новак почина на 90-годишна возраст.

Откако го загуби сопругот Арсен Дедиќ, кантавтор и композитор со кого беше во брак повеќе од четири децении, на 17 август 2015 година, Габи Новак се соочи со уште една тешка лична трагедија на почетокот на јуни оваа година – смртта на нивниот син Матија Дедиќ, еден од најистакнатите хрватски џез пијанисти, кој почина на 8 јуни во Загреб на 52-годишна возраст.

За време на нејзината богата кариера, таа сними серија албуми и синглови и соработуваше со врвни композитори и музичари. Нејзините уметнички достигнувања се потврдени со бројни награди, вклучувајќи неколку награди Порин – во 2002 година за најдобра џез изведба, во 2003 година за албум на годината, најдобар женски вокал, најдобар поп албум и најдобра вокална соработка, а во 2006 година ја доби наградата Порин за животно дело. Својата последна песна ја сними со својот син Матија и Данијела Мартиновиќ.