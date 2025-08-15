Каја Шукова ветува дека за три месеци ќе го исчисти Скопје

Кандидатката за градоначалник на Град Скопје од СДСМ, Каја Шукова, заедно со заменик-претседателката на партијата Фани Каранфилова Пановска, кандидатот за градоначалник на општина Гази Баба Влатко Митовски и кандидатот за општина Ѓорче Петров Костадин Ацевски, одржаа работен состанок посветен на системските решенија за управување со отпадот во главниот град и општините.

Шукова потенцираше дека ситуацијата е критична: „Четири години гледаме како градот тоне во отпад. Скопје мириса како никогаш досега, загаденоста и прашината се секојдневие, а отпадот шири болести. Граѓаните се жалат, а моменталната администрација не реагира.“

Таа најави дека еден од првите чекори по преземањето на функцијата ќе биде темелно чистење на целиот град и сите општини во рок од три месеци. Овој процес ќе вклучува: отстранување на сите диви депонии и уредување на критичните црни точки, контрола и мониторинг за да се спречи повторно создавање на депонии, како и силна координација меѓу градот и сите општини, без префрлање на одговорности.

Паралелно со ова, Шукова најави модернизација на системот за управување со отпад:

Нови возила за побрзо и поефикасно собирање, бидејќи постојната механизација е застарена.

Повеќе претоварни станици за скратување на времето за транспорт до Дрисла, особено за општините кои сега можат да направат само една-две тури дневно.

Поставување на паметни контејнери со сензори за следење на нивната исполнетост во реално време, со што ќе се избегне преполнување и ќе се оптимизираат турите.

Јасен јавен распоред за собирање отпад, по видови и по денови.

Шукова истакна дека ќе се воведе и систем за селекција и преработка на отпад, како дел од кружната економија. „Хартијата, стаклото, пластиката, алуминиумот и градежниот шут ќе ги третираме како ресурс што повторно ќе се користи, а не како отпад што загадува“ – потенцира Шукова.

Дополнително, ќе се работи на подобро управување со депониите Вардариште и Дрисла, како и на искористување на европските фондови, вклучително и програмите LIFE и ИПА, за современи и одржливи решенија.

„Граѓаните плаќаат за чист град – и ќе го добијат“, ветува Шукова.

Таа истакна дека законите во државата уредуваат како секој тип на отпад треба да се управува, но спроведувањето на законите на ниво на градот Скопје и на општините не е целосно, значи е делумно и ќе треба да се направат сериозни интервенции за да се постави ефикасен систем кој ќе работи во корист на граѓаните.

„Ова нема да биде еднократен кампањски потег, туку системска промена која ќе обезбеди трајна чистота и подобро здравје за сите жители на Скопје.“ заклучи Шукова.