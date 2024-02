„Ју ту“ со историски настап на Греми од „Сферата“ во Лас Вегас

U2 се појавија на сцената на Греми во 2024 година во неделата вечер со, како што продуцентите го нарекоа, изведба што испишува историја.

Ирската рок група го изведе „Atomic City“ од Сферата во Лас Вегас, со што беше прв ТВ пренос на ново место. Претставувајќи го бендот, водителот на Греми, Тревор Ноа, истакна дека тоа е првпат ТВ камерите да бидат дозволени внатре во арената во форма на топка, ново технолошко чудо лоцирано во хотелот „Венеција“.

Бендот излезе на сцената за жив настап кој вклучуваше лајт шоу, разнобојни светла, а исто така го искористи и внатрешниот LED дисплеј од 16К ЛЕД екран најголем во светот на Sphere.

По нивниот настап, фронтменот на U2, Боно, од далечина и го подари Греми за најдобар поп вокален албум на Тејлор Свифт за Midnights. (Свифт исто така ја искористи можноста да го објави својот нов албум.)

U2 го отвори Sphere во септември со изведба со рекорди, U2:UV Achtung Baby Live at Sphere. Сферата, изградена за околу 2,3 милијарди долари, и е најголемата сферична структура во светот. Исто така, може да се пофали со звучен систем со приближно 1.600 звучници.

U2 последен пат настапија на Греми пред шест години, прво со Кендрик Ламар, а подоцна и на платформаво Њујорк, а во позадина се гледаше Статуата на слободата.

Групата има освоено вкупно 22 Греми. Според Академијата за снимање, U2 е единствената група која двапати ја освоила категоријата албум на годината, прво во 1987 година за The Joshua Tree и повторно во 2005 година за How to Desmantle an Atomic Bomb.

Меѓу другите изведувачи на 66. годишни награди Греми во неделата беа и Били Џоел, Мајли Сајрус, U2, Бурна Бој, Лук Комбс, Били Ајлиш, Дуа Липа, Оливија Родриго, Џони Мичел и Тревис Скот, меѓу другите.

Греми за 2024 година се емитуваше во живо на CBS и се емитува на Paramount+ од Crypto.com Арената во Лос Анџелес, со Тревор Ноа како домаќин четврта година по ред. (Холивуд репортер)