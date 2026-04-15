Јовановски ја тепа Ивана пред Кривичниот суд два часа пред да скокне со ќерката од зградата

15/04/2026 11:43

Во Кривичниот суд продолжува судењето против Стојанче Јовановски, а новите снимки повторно го отворија прашањето за реакцијата на полицијата и институциите.

Во скопскиот Кривичен суд денеска продолжи судењето против Стојанче Јовановски, обвинет во случајот поврзан со смртта на Ивана Јовановска и нејзината малолетна ќерка Катја, што се случи на 2 март во скопската населба Тафталиџе. Постапката е во фаза на изведување материјални докази од страна на Обвинителството, а на наредните рочишта се очекува да се произнесе и одбраната. Покрај за наведување на самоубиство, тој се товари и за загрозување на сигурноста на Ивана и за телесни повреди при вршење семејно насилство.

На денешното рочиште Обвинителството презентираше видео-снимки од 2 март, направени неколку часа пред трагичниот настан, на кои се гледа насилно однесување кон Ивана Јовановска на јавен простор. Од снимките произлегува и дека полицијата дошла на местото, разговарала со присутните, по што сите си заминале.

Внатрешната контрола на Министерството за внатрешни работи во Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција достави известување за 39 свои припадници кои погрешно постапиле по пријавите на Ивана за семејно насилство.

Во досегашниот тек на процесот веќе беа презентирани и други снимки и аудио повици, од кои се гледа дека насилството било пријавувано и претходно, а во дел од случаите било регистрирано и од камери. Токму тоа повторно го отвори прашањето дали институциите реагирале навреме и соодветно, иако постоеле пријави, сведоштва и снимени инциденти.

Во предметот се споменува и Мартин Саздов, кој бил присутен во дел од настаните што денес беа прикажани во судница. Воедно, во текот на постапката беа изнесени и информации за повеќе претходни пријави за насилство, како и за начинот на кој биле обработувани од надлежните служби.

Случајот продолжува да отвора сериозни прашања не само за кривичната одговорност, туку и за тоа како институциите постапуваат кога насилството е пријавено, документирано и видливо дури и на јавни мест

ВМРО-ДПМНЕ бара од СДСМ да не го анализира поразот на Орбан
Грејната сезона завршува, греењето продолжува под нови услови
ДУИ обвинува: „Мастерпланот“ за Чаршијата е тендерска шема за асфалт
(Фото) Падна дел од фасада во Капиштец, нема повредени
„Support Kocani“ обезбеди медицински креми за настраданите во пожарот во „Пулс“
„Пошта“ доби 100 возила, може сега пратките и ќе ги доставуваат навремено
Најстудено на Попова Шапка, најмногу дожд наврна во Битола
Во РЕК Битола исклучен ТЕ Битола 3, денеска ќе биде вклучен ТЕ Битола 1

