Јас и сестра ми Џулија Робертс: Ерик Робертс напиша мемоари

Ерик Робертс не е само брат на Џулија Робертс, татко на Ема Робертс и оставениот сопруг пред олтар на Мараја Кери во спотот за нејзиниот хит We Belong Together (2005) .

Номиниран за Оскар и Златен глобус, Робертс ( 67) глумеше во повеќе од 700 филмови и ТВ серии откако се пресели во Њујорк на 17 години за да се занимава со актерство.

Обожавателите можеби го познаваат од неговиот пробив во филмот “King of the Gypsies“ или се сеќаваат на неговата номинација за Оскар за „Runaway Train“. Сега, тој ги истура своите тајни за животот полн со имиња што ќе ги препознаете, во мемоарите Runaway Train: Or, the Story of My Life So Far, а PEOPLE има ексклузивен прв- поглед.

Робертс (67) израснал во Џорџија, главно разделен од неговата сестра, холивудска икона Џулија Робертс и неговата мајка Лиза. Откако се преселил во градот, тој ги „триел лактите“ со легенди како Кристофер Вокен, Мики Рурк, Џон Малкович, Брус Вилис и Робин Вилијамс. Книгата детално ќе ја опише неговата афера со актерката Сенди Денис, работејќи со славната ѕвезда од 80-тите Боб Фос и како изгледаше да се биде една од најжешките ѕвезди во тоа време.

Но, како што често се случува, славата не дојде без нејзините недостатоци. Дрогата беше неконтролирана во таа ера, а Робертс доживеа сообраќајна несреќа во која за малку ќе го усмртеше. Според најавата за книгата, Робертс во своите мемоари е „отворен за сериозноста на неговите зависности и нивниот разурнувачки ефект врз неговата кариера“.

Тој, исто така, ќе навлезе во комплицираниот однос со неговата сестра Џулија и неговата ќерка Ема Робертс, успешна актерка . Сега среќно оженет со директорката на кастинг Елиза Робертс, Ерик е голем актер, а со објавувањето на неговите мемоари, автор кој треба да се потврди.

Напишани во соработка со најпродаваниот автор на Њујорк Тајмс, поранешен уредник на Vanity Fair и актуелен писател на Air Mail Сем Кашнер, Runaway Train сигурно ќе ја долови имагинацијата на секој што има вкус за приказни за Њујорк во една од неговите златни епохи. Со истакнување на раниот живот на Робертс, успесите во неговата кариера и замките на неговиот забавен начин на живот, мемоарите изгледаат да насликаат живописна слика на една од трајните ѕвезди на Холивуд.

Runaway Train ќе биде објавен преку St. Martin’s Press на 17 септември 2024 година.