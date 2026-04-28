Извршниот директор на „Рајанер“ предвидува пропаст на европските авиокомпании ако цената на горивото остане висока

Мајкл О’Лири, извршен директор на авиокомпанијата „Рајанер“, изјави дека европските авиокомпании ќе пропаднат ако цената на горивото за авиони остане висока во текот на летото.

Во интервју за CNBC, тој рече дека неговата авиокомпанија е заштитена бидејќи има осигурано 80 проценти од своето гориво, но предвиде вистинска пропаст за другите авиокомпании ако цената на горивото за авиони не падне.

Цената се зголеми откако клучниот Ормутски теснец беше блокиран по почетокот на војната на Блискиот Исток на 28 февруари.

„Цените се зголемија од март. Џет А-1 беше околу 80 долари за барел во март. Сега е 150 долари“, рече О’Лири.

Просечната цена на горивото за авиони се искачи на 179 долари за барел.

„Ако цените останат високи ова лето, мислам дека многу од нашите конкурентски авиокомпании во Европа ќе се соочат со вистински финансиски тешкотии“, истакна тој.

Тој предвидува колапс на одредени европски авиокомпании ако цената е 150 долари за барел.

Тој исто така рече дека тоа би било добро за „Рајанер“.

„Можеме да им гарантираме на луѓето дека нема да има зголемување на цените, заштита од ризик од гориво и нема дополнително зголемување на цените на горивото без оглед на тоа што ќе се случи со летната понуда“, рече О’Лири.

О’Лири рече дека Ормутскиот теснец мора да се отвори што е можно поскоро.