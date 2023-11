Извршниот директор на Фондацијата Нобел се повлекува од функцијата

Извршниот директор на Фондацијата Нобел Видар Хелгесен се повлекува за да стане извршен секретар на Меѓувладината океанографска комисија (ИОК) и помошник генерален директор на УНЕСКО.

Норвежанецот ќе ја преземе новата функција на 1 март 2024 година, соопшти денеска Фондацијата.

Како што пренесе ДПА, веќе се бара негов наследник.

The executive director of the Nobel Foundation, Vidar Helgesen, is stepping down to become the executive secretary of the Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) and assistant director general of UNESCO.https://t.co/cGcaqwVYGV

— dpa news agency (@dpa_intl) November 2, 2023