Израелската војска го нападна Хезболах

Израелската војска синоќа соопшти дека нападнала неколку цели на Хезболах во јужен Либан, вклучувајќи складишта за оружје, места за лансирање ракети и објекти што се користат за складирање на техничка опрема.

Либанските медиуми, исто така, објавија израелски воздушни напади во регионот порано во текот на денот.

Нападите се случуваат и покрај прекинот на огнот што е во сила меѓу Израел и милитантната група поддржана од Иран од крајот на ноември. Иако прекинот на огнот официјално останува на сила, Израел продолжува да извршува речиси секојдневни напади врз позициите на Хезболах, барајќи целосно разоружување на групата.

Оваа недела, либанската армија беше задолжена да изготви план за разоружување на Хезболах. Целото оружје во земјата треба да биде ставено под државна контрола до крајот на годината.

Сепак, Хезболах го отфрли таквиот временски рок и инсистира дека Израел прво мора да ги запре воздушните напади и да ги повлече трупите од своите пет преостанати позиции во јужен Либан. Набљудувачите велат дека Хезболах веројатно нема да се разоружа во скоро време.

Групата, иако ослабена од тековниот конфликт со Израел, останува доминантна политичка сила во Либан.

Се очекува владата денеска да одржи уште еден состанок за да разговара за следните чекори.