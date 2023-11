Израел тврди дека пронашле шахта од тунел во болницата во Газа

Израелската војска доцна во четвртокот соопшти дека открила шахта од тунел на Хамас и возило со оружје во болничкиот комплекс Ал-Шифа во Газа.

„Во болницата Шифа, трупите на ИДФ [Израелските одбранбени сили] пронајдоа оперативна тунелска шахта и возило со голем број оружје“, соопшти војската.

Јавно објави видеа и фотографии од шахтата на тунелот и оружјето, но не беше можна дополнителна независна проверка.

ИДФ, исто така, соопшти дека го пронашла телото на Јехудит Вајс, еден од заложниците што ги зеде Хамас, во близина на Ал-Шифа. Се вели дека телото било идентификувано од судски вештаци и дека семејството било информирано.

ИДФ претходно истиот ден го обвини Хамас дека крие докази што ќе потврдат дека организацијата ја користела болницата како команден и контролен центар – обвинение што Израел го правеше често во последните неколку недели, додека војниците напредуваа понатаму на територијата и глобалниот гнев се зголеми..

Израелските специјални сили влегоа во болницата рано во средата наутро и продолжија да го пребаруваат обемниот комплекс во центарот на градот Газа во четвртокот.

„Важно е да се нагласи дека од моментот кога ИДФ јавно ја разоткри употребата на болници за терористички активности пред неколку недели, Хамас упорно работеше на прикривање на инфраструктурата и прикривање докази“, рече портпаролот на ИДФ.

Хамас и медицинските администратори жестоко ги негираа тврдењата дека болницата била команден центар, а Министерството за здравство во Газа рече дека израелската војска не пронашла оружје во болницата. Британски лекар кој работи во Шифа рече дека обвинението е „необичен изговор“.

Болницата Шифа стана клучна цел за Израел додека доминира во секторот на градот Газа каде што се наоѓаат многу владини згради и затоа што докажувањето на обвинението дека Хамас ја користел болницата за да ги заштити воените активности ќе помогне да се спротивстави на меѓународниот негодување поттикнато прекумерните цивилни жртви.

„Војниците продолжуваат по една зграда во исто време, го пребаруваат секој кат, додека стотици пациенти и медицински персонал остануваат во комплексот“, рече портпаролот на ИДФ. „Оперативната активност се спроведува на дискретен, методичен и темелен начин, врз основа на тековните теренски проценки и информирани со испрашување што се одвива на терен“.

ИД соопшти дека „по претрес на некои од зградите на болничкиот комплекс“, војниците пронашле оружје, како и „разузнавачки материјали, воени технологии и опрема, командни и контролни центри и комуникациска опрема, сето тоа му припаѓа на Хамас“.

Џон Кирби, портпаролот за национална безбедност на Белата куќа, беше испрашуван од новинарите во четвртокот за доказите што Израел досега ги имаше за да ги поддржи своите тврдења.

„Имаме свои разузнавачки информации кои нѐ убедуваат дека Хамас ја користел Ал Шифа како команден и контролен јазол и најверојатно како складиште“, рече Кирби. „Тие се засолнуваа во болницата, ја користеа болницата како штит против воените дејствија, ставајќи ги пациентите и медицинскиот персонал во поголем ризик. Сè уште сме убедени во исправноста на тоа разузнавање“.

Тој одби да каже дали има разузнавачки информации што Израел ги споделил за болницата од нејзиното заземање.