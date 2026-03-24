Израел призна: Ќе окупираме дел од соседна земја

Израелската армија ќе го окупира јужен Либан до реката Литани, изјави во вторникот министерот за одбрана Израел Кац, давајќи ја првата јасна изјава на Израел за својата намера да окупира делови од либанската територија.

Кац веќе ѝ се закани на либанската влада дека ќе изгуби територија ако не го разоружа Хезболах, проиранската милитантна група што го вовлече Либан во американско-израелската војна против Иран кога започна напади врз Израел на 2 март. Кац на состанокот со началникот на Генералштабот на армијата во вторникот рече дека армијата ќе ги „контролира преостанатите мостови и безбедносната зона до реката Литани“ и ќе создаде „одбранбен тампон“.

Израелската армија одби да ги коментира изјавите на министерот за одбрана.

Реката Литани се влева во Средоземното Море околу 30 километри северно од границата на Израел со Либан.

Армијата уништи пет моста преку реката од 13 март и го забрза уривањето на куќите во либанските села во близина на израелската граница. Израел тврди дека кампањата е насочена против Хезболах, а не против либанските цивили. Кац рече дека не смее да има домови или жители во областите на јужен Либан каде што владее „теророт“, очигледно мислејќи на Хезболах. Борците на таа милитантна група продолжуваат да извршуваат секојдневни ракетни напади и напади со беспилотни летала на израелска територија и да се борат против израелските сили во селата на јужен Либан.

Кац, исто така, рече дека израелските војници маневрираат во Либан за да воспостават „прва линија на одбрана“ и ја уништуваат инфраструктурата на Хезболах, вклучувајќи ги и куќите за кои тврди дека функционираат како „терористички пунктови“.

Неговите забелешки дојдоа откако влијателниот министер за финансии, Безалел Смотрич, во понеделник изјави дека Израел треба да го анектира јужен Либан до реката. Американскиот претседател Доналд Трамп во понеделник изјави дека Вашингтон и Техеран наскоро би можеле да постигнат договор за прекин на војната, но Иран негираше дека имало каква било комуникација со САД.

Тој не знае дали прекинот на огнот во Либан ќе биде дел од каков било договор за прекин на американско-израелската војна со Иран.