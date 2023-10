Израел го погоди со ракети бегалскиот камп Џабалија, стотици жртви

Според очевидци и медицински лица во енклавата, израелски напад насочен кон командант на Хамас во густо населениот бегалски камп Џабалија во северниот дел на Газа остави катастрофални штети и уби голем број луѓе.

„Чекав ред за да купам леб кога одеднаш и без претходно предупредување паднаа седум до осум проектили“, изјави очевидец, Мохамад Ибрахим, за Си-Ен-Ен.

„Имаше седум до осум огромни дупки во земјата, полни со убиени луѓе, делови од тела насекаде“, рече тој. „Се чувствуваше како крај на светот“.

Потполковникот Ричард Хехт од израелските одбранбени сили (ИДФ) изјави за Си-Ен-Ен дека воздушниот напад бил насочен кон командант на Хамас, кого го обвини дека „се крие, како што прават, зад цивилите“. Цивилните смртни случаи, исто така, рече Хехт, се „трагедија на војната“.

Меѓутоа, Хамас силно го негираше присуството на еден од нивните водачи во кампот, Хазем Касем, изјави портпаролот на групата во изјавата во вторникот.

Во индонезиската болница, најблиската голема медицинска установа до Џабалија, видеата покажаа долга низа тела што лежат на подот од болницата, како и голем број ранети луѓе, меѓу кои и деца, додека лекарите брзаа да ги санираат нивните повреди. Многу од повредените можеше да се видат како примаат третман на подот поради пренатрупаните услови во болницата. Шефот на болницата, д-р Атеф ал-Калхут процени дека во експлозијата загинале голем број луѓе.

Strikes on the Jabalya refugee camp in northern Gaza killed and injured hundreds of people Tuesday, according to the Gaza Health Ministry. The breakdown of dead and wounded has yet to be determined amid ongoing rescue efforts pic.twitter.com/SpHgJPnwNk

— John Hudson (@John_Hudson) October 31, 2023