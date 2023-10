Израел формираше воен кабинет од тројца министри додека ракетите ја уништуваат Газа

ЕРУСАЛИМ – Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и водечката опозициска фигура во средата формираа воен кабинет за да ја надгледува борбата против милитантите на Хамас по нивниот зачудувачки напад викендов. Во затворениот Појас Газа со кој управува Хамас, Палестинците се мачеа да најдат безбедно место додека израелското бомбардирање уништи цели населби, а единствената електрана на територијата остана без гориво.

Новиот кабинет за време на војната ќе го сочинуваат Нетанјаху, Бени Ганц – висок опозиционер и поранешен министер за одбрана – и актуелниот министер за одбрана Јоав Галант, се вели во соопштението објавено од Ганц. Кабинетот ќе се фокусира само на прашања од војната. Се чинеше дека останатите постојни владини партнери на Нетанјаху, збир екстремно десничарски и ултраортодоксни партии, ќе останат на функциите за да се справуваат со други прашања.

Необичниот аранжман спојува одреден степен на единство по години на жестока поделена политика, додека се чини дека војската е сè поверојатно да започне копнена офанзива во Газа. Владата е под силен јавен притисок да го собори Хамас, откако неговите милитанти упаднаа низ граничната ограда во саботата и убија стотици Израелци во нивните домови, на улиците и на музички фестивал на отворено.

Главниот опозициски лидер на Израел, Јаир Лапид, беше поканет да се приклучи на новиот кабинет, но не одговори веднаш на понудата.

Војната веќе однесе најмалку 2.200 животи од двете страни, а копнената офанзива во Газа веројатно драматично ќе ги зголеми жртвите.

Израелските воздушни напади во Газа веќе разурнаа цели градски блокови во малата крајбрежна енклава и оставија непознат број на тела под насипите од урнатини.

Милитантите во Газа држат околу 150 луѓе грабнати од Израел – војници, мажи, жени, деца и постари возрасни лица. Тие продолжија да истрелуваат ракети врз Израел во средата, вклучително и тежок бараж врз јужниот град Ашкелон.

Израел го запре влезот на храна, вода, гориво и лекови во Газа – појас на земја долг 40 километри заглавен меѓу Израел, Египет и Средоземното Море, во кој живеат 2,3 милиони Палестинци. Единствениот преостанат пристап од Египет беше затворен во вторникот по воздушните напади во близина на граничниот премин.

Додека Палестинците се натрупаа во училиштата на ОН и сѐ помал број на безбедни населби, хуманитарните групи се залагаат за создавање коридори за да се добие помош, предупредувајќи дека болниците преполни со ранети луѓе се без залихи.

„Нема безбедно место во Газа во моментов“, рече новинарот Хасан Џабар, откако тројца палестински новинари беа убиени во бомбардирањето на населба во центарот на градот, дом на владини министерства, канцеларии за медиуми и хотели. „Искрено се плашам за мојот живот“.

Единствената електрана во Газа остана без гориво во средата попладне, поради што мораше да се исклучи откако Израел го прекина снабдувањето, соопшти Министерството за енергетика. Останаасамо генератори да ја напојуваат територијата – но тие исто така работат на гориво што е во недостиг.

Светската здравствена организација на ОН соопшти дека резервите што ги претходно ги поставиле за седум болници веќе се исцрпени поради поплавата од ранети. Лекарите без граници соопштија дека хируршката опрема, антибиотиците, горивото и другите залихи се при крај во двете болници што ги раководат во Газа.

Во една од нив, „потрошивме залихи за итни случаи во вредност од три недели за три дена, делумно поради тоа што пристигнаа 50 пациенти одеднаш“, рече во средата Матијас Канес, шеф на мисијата на хуманитарната групација во Газа. Тој рече дека најголемата болница на територијата, Ал-Шифа, има доволно гориво само за три дена.

Израел мобилизираше 360.000 резервисти и се чини сè поверојатно да започне копнена офанзива во Газа, при што неговата влада е под силен јавен притисок да го собори Хамас, кој владее со територијата од 2007 година и остана цврсто на власт во текот на четирите претходни војни.

Тоа најверојатно ќе бара продолжен копнен напад и повторно окупирање на Газа, барем привремено. Дури и тогаш, Хамас има долга историја на дејствување како подземен бунт во областите контролирани од Израел.

