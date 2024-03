Ова се изненадувањата на 96. Оскари

Лос Анџелес– Веројатно најголемото изненадување на 96. Оскари, в недела вечер, во Долби театарот, се случи кога Ема Стоун од Poor Things ја освои наградата за најдобра актерка пред Лили Гладстоун од Killers of the Flower Moon. Иако и двете имаа пофалени изведби и освоија претходни наградиоваа сезона, Гледстоун беше изборот на многу познати експерти за Оскар са најголема веројатност за победа, особено откако ја освои наградата SAG за најдобра актерка наместо Стоун. Сепак, Стоун ја доби наградата БАФТА за најдобра актерка; Гладстоун не беше номинирана.

Сепак, Гледстуон е далеку од првиот актер што го изгубил Оскар и покрај тоа што ја освоил наградата SAG, листа на која се наоѓаат Дензел Вашингтон, Идрис Елба, Чадвик Бозман и Виола Дејвис двапати.

По загубата на Гледстоун, режисерот на „Убијците“ Мартин Скорсезе беше забележан како ја теши својата ѕвезда и ја прегрнува.

Таа загуба, сепак, беше само една од многуте што ги доживеа Killers of the Flower Moon на ноќта на Оскарите. Филмот беше номиниран за 10 награди, но не освои ниту еден трофеј.

Исто така, со празни раце се врати дома и маестро-портретот на Бредли Купер на Леонард Бернштајн, кого Купер го играше во филмот што тој исто така го режираше и ко-сценарист, кој освои седум номинации. Некои експерти мислеа дека филмот може да триумфира во категоријата за шминка и фризури, но таа награда, како и голем број други награди за занаетчиство, отиде кај Poor Things.

Навистина, Poor Things освои и најдобар дизајн на костими и продукциски дизајн, две категории каде што некои експерти очекуваа дека Барби ќе победи, што на филмот ќе му додели уште неколку награди.

Навистина, откако Оскарите славно ги оставија Грета Гервиг и Марго Роби надвор од категориите за најдобра режисерка и актерка, некои луѓе се сомневаа дека можеби Барби ќе триумфира со победа за најдобар филм или дури и награда за адаптирано сценарио за режисерот Гервиг. Но, наместо тоа, филмот пропушти победи во шест од седумте категории за кои беше номиниран (две од номинациите беа во иста категорија), со што сезоната на награди на филмот заврши до разочарувачки крај.

Друго изненадување се случи во категоријата анимиран филм, каде што „Момчето и чапјата“ на Хајао Мијазаки триумфираа над предвидениот победник Spider-Man: Across the Spider-Verse. Анимираниот филм на Sony претходно освои бројни претходни награди, вклучувајќи го и врвот на наградите Ени и наградата на Здружението на продуценти за анимиран филм. И неговиот претходник Into the Spider-Verse ја освои најдобрата анимирана игра на Оскарите во 2019 година.