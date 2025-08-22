Изборните ливчиња „од седум метри“ ги предложиле ВМРО-ДПМНЕ

Поранешниот амбасадор на Македонија во Романија и член на СДСМ, Андреј Жерновски реагираше на најавата на премиерот Христијан Мицкоски дека изборите може да бидат неуспешни и тој со Владата тогаш ќе именува владини повереници на местото на градоначалниците. Според Жерновски, на ваквата ситуација, на која алармира премиерот и кумувале токму неговите сопартијци бидејќи тие предложиле независни листи со два потписи и ги гласале.

-Видно вознемирен од одлуката на ДИК независните кандидати да може да се кандидираат за градоначалници и советници со само два потписа од граѓаните, премиерот Мицкоски резигнирано коментираше дека ова ќе доведе до зголемување на бројот на кандидати и дека ќе го направи гласачкото ливче долго и збунувачко. За да биде уште поделикатно, на крајот додаде дека ако изборите биле неуспешни, Владата имала уставно и законско право да именува свои повереници во општините.