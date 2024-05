Избори во САД 2024: Кои се мега-богатите донатори кои го поддржуваат Трамп?

Неколку мега-богати донатори станаа клучни поддржувачи на републиканскиот претседателски кандидат Доналд Трамп, донирајќи вкупно повеќе од 50 милиони долари за поддршка на неговата кандидатура против демократскиот противкандидат Џо Бајден. Откако малите донации за Трамп почнаа да се намалуваат и некои големи републикански добротвори го избегнуваа, група истакнати богати Американци станаа клучни фигури во финансирањето на неговата кандидатура.

Ова се пет од најголемите донатори, вклучително и брачна двојка, кои го поддржуваат Трамп, врз основа на анализата на Ројтерс за податоците за финансирање на кампањата на Федералната изборна комисија.

Тимоти Мелон

Тимоти Мелон, 81-годишен потомок на банкарското семејство Мелон со седиште во Питсбург, донирал најмалку 16,5 милиони долари на политичкиот комитет на Трамп, познат како МАГА, од 2022 година. Тој, исто така, даде најмалку 20 милиони долари на политичкиот комитет кој го поддржува Трамп наречен „Акција за Америка на прво место“ за време на претседателските избори во 2020 година.

Мелон, кој живее повлечено во Вајоминг и ретко се фотографира, е пилот аматер кој основал и управувал транспортни компании. Форбс го проценува богатството на семејството Мелон на 14,1 милијарди долари.

Тој е и најголемиот донатор на независната претседателска кандидатура на Роберт Ф. Кенеди Џуниор, давајќи му на неговиот политички комитет за американски вредности најмалку 20 милиони долари.

Анкетите покажуваат дека присуството на Кенеди на гласачкото ливче може да му ги прелее гласовите и од Бајден и од Трамп на гласањето на 5 ноември.

Мелон, исто така, донирал за голем број антиимиграциски мерки и бил главен спонзор на фондот предводен од Тексас за изградба на ѕид долж јужната граница со Мексико.

Напорите на Ројтерс да стигне до Мелон преку издавач и семејната фондација што тој претходно ја водеше беа неуспешни.

Исак и Лора Перлмутер

Исак „Ајк“ Перлмутер, поранешниот претседател на Marvel Entertainment, и неговата сопруга, Лаура Перлмутер, донираа повеќе од 10 милиони долари овој изборен циклус во новиот предизборен фонд на Трамп, Right for America. Перлмутер е редовен гостин во резиденцијата на поранешниот претседател Мар а Лаго на Флорида и долгогодишен спонзор на кампањата. „Перлмутерс“ дадоа најмалку 21 милион долари на „Action for America First“ во 2021 година.

Минатата година, компанијата Волт Дизни го отпушти Перлмутер како шеф на Marvel Entertainment, мал оддел во компанијата одговорен за објавување стрипови и некои производи за широка потрошувачка, како дел од напорите за намалување на трошоците во компанијата.

Перлмутер, роден во Израел, за кој Форбс пишува дека има 81 година и има богатство од 4,4 милијарди долари, е познат по својот строго приватен живот и ретко се фотографира во печатот.

Неговата сопруга Лаура, исто така од медиумите, е директорка во Фондацијата Исак и Лаура Перлмутер, која наводно се фокусира на здравствената заштита и иницијативите во заедницата.

Во кус телефонски разговор, адвокатот на Исак Перлмутер, Џон Турицин, рече дека нема да зборува со медиумите и ја спушти слушалката.

Линда Мекмахон

Поранешната професионална борачка Линда Мекмахон, која е долгогодишен донатор на Трамп и ја предводеше администрацијата за мали бизниси за време на неговата администрација, донираше повеќе од 10 милиони долари на МАГА овој изборен циклус. Мекмахон, исто така, даде повеќе од 15 милиони долари во 2019 и 2020 година на комитетот Акција за Америка на прво место, со кој таа претседаваше за време на изборите во 2020 година.

До 2009 година, таа ја водеше World Wrestling Entertainment со нејзиниот сопруг Винс МекМахон, кој ја купи компанијата од нејзиниот татко во 1980-тите. Претходно оваа година, Винс Мекмахон го напушти својот самооснован боречки гигант TKO Group и неговата подружница Double U Double U откако беше поднесена тужба против него во која беше обвинет за сексуален напад и трговија (со жени), што тој го негира. Форбс проценува нето богатство на околу 2,7 милијарди долари.

Линда Мекмахон (75) двапати неуспешно се кандидираше за седиштето во американскиот Сенат од Конектикат. Таа сега е претседател на про-Трамп тинк-тенк Институтот за прва политика на Америка (ИПАПМ) во Вашингтон, кој тврди дека се залага за „слободно претпријатие, национална величина, американска воена надмоќ… и приматот на американските работници, семејства и заедници“.

Роберт Бигелоу

Магнатот за евтини хотели во Невада, Роберт Бигелоу (79) донираше повеќе од 9 милиони долари на MAGA овој изборен циклус. Во јануари, Бигелоу изјави за Ројтерс дека ветил вкупно 20 милиони долари за поддршка на Трамп.

Бигелоу, кој има голем интерес за НЛО и вселената и има финансирано различни истражувачки проекти, вечерал со Трамп во Мар а Лаго. Тој рече дека донирал милион долари во фондовите на поранешниот претседател .

Во 2011 година, Форбс процени дека имотот на Бигелоу е во вредност од околу 700 милиони долари.

Патриша Дуган

Патриша Дуган, голем донатор на Скиентолошката црква, ѝ даде на МАГА над 5 милиони долари овој изборен циклус. Нејзиниот поранешен сопруг Роберт Дуган е инвеститор и претприемач чиешто богатство се подобри со продажбата на производителот на лекови за рак Pharmacyclics во 2015 година на AbbVie за 21 милион долари. Форбс го проценува неговото нето богатство на 3,3 милијарди долари.

Семејството Duggans, кои се запознаа во UC Санта Барбара и имаат осум деца, се разведоа во 2017 година. Секој од нив донирал по 4 милиони долари на Action for America First во 2020 година.

Личната веб-страница на Патриша Дуган ја опишува како уметник со страст за стаклена уметност. Таа живее во Клирвотер, Флорида.

(Ројтерс)