Италијански град го менува името за да привлече туристи

23/03/2026 20:57

Италијанскиот крајбрежен град Валекроза ќе го промени своето име во Валекроза на море за да им ја направи појасна на туристите, одлучија резултатите од референдумот објавен денес.

Промената на името на градот со околу 6.800 жители на италијанската ривиера во близина на француската граница доаѓа по векови на неговото име Валекроза. Неговата историја датира од римско време и првпат се споменува во средниот век.

Околу 55 проценти од испитаниците ја поддржаа промената предложена од градоначалникот Фабио Пери, кој ја презеде функцијата минатата година. Тој беше иритиран од фактот дека „Вале“ во името ги наведе интернет-пребарувачите да го пронајдат градот во внатрешноста.

Ништо друго нема да се промени – поштенскиот број и грбот ќе останат исти, но општината го тројно зголемува својот туристички буџет за оваа година.

Лигурскиот брег, каде што се наоѓа Валекроза, е еден од најпопуларните туристички региони во Италија.

