Италија ги намалува даноците на горивата додека цените растат поради војната на Блискиот Исток

Италијанската влада донесе уредба за намалување на даноците на бензинот и дизелот како одговор на наглиот раст на цените на горивата по избувнувањето на војната на Блискиот Исток.

Мерката, која денеска стапува во сила и ќе остане во сила 20 дена, се очекува веднаш да ги намали цените за околу 0,25 евра (0,29 долари) по литар, соопшти владата во Рим.

Уредбата вклучува и мерка за „анти-шпекулација“ насочена кон одржување на цените на горивата на бензинските пумпи под контрола.

По синоќешниот состанок на Кабинетот, владата го опиша намалувањето на данокот како „привремена и вонредна мерка“.