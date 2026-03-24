Испишана историја на скијањето: Кристалниот глобус за прв пат оди во Јужна Америка

Трката во велеслалом во финалето на Светскиот куп во скијање се одржа денес во Лилехамер, Норвешка, а историјата на овој спорт беше напишана по неа.

Победата во последната трка во велеслалом во сезоната ја освои Бразилецот Лукас Пињеиро Братен, кој ја потврди победата на Малиот кристален глобус во оваа дисциплина.

Братен е најдобриот скијач во велеслалом во светот оваа сезона, а ова е прв пат кристален глобус да освои скијач кој се натпреварува под знамето на јужноамериканска земја.

Секако, треба да се земе предвид фактот дека Братен е роден и израснат во Норвешка, за која играше до пред две години, кога реши да почне да ги брани боите на Бразил – татковината на неговата мајка.

На денешната трка, Братен славеше пред Лоик Мејард од Швајцарија, кој заостануваше 58 стотинки, додека третопласираниот Ли Атла Мекграт беше одвоен за 87 стотинки од Братен.

Братен ја заврши сезоната со 547 поени во велеслалом, оставајќи го зад себе Марк Одермат со 495 поени. Мејард собра 486 поени.

Во генералниот пласман, во борбата за Големиот кристален глобус, Одермат е прв со 1.626 поени, а Братен е втор со 1.058.