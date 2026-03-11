Исланд би ги завршил преговорите со ЕУ за само година и пол

Исланд би можел да ги заврши преговорите за пристапување со ЕУ во рок од „година и пол“ и да стане нејзина 28. земја-членка, изјави за „Политико“ министерката за надворешни работи, Торгердур Катрин Гунарсдотир.

Исланд ќе одржи референдум на 29 август за тоа дали да ги продолжи прекинатите преговори за пристапување во ЕУ. Неодамнешната анкета на Галуп покажа тесен резултат, при што 52 проценти од луѓето се за овој потег и 48 против.

„Понекогаш не мора да дозволите анкетата да води, туку да водите сами“, рече Торгердур, кој ја предводи проевропската партија Видреисн.

Исланд е членка на Европската економска зона и дел од Шенген зоната за слободно патување, па затоа веќе има многу од законите на ЕУ во своите книги. Како резултат на тоа, „нема да биде толку комплицирано за нас“ и „би бил прилично брз процес“ да се завршат преговорите за пристапување во блокот, под претпоставка дека Исланѓаните ќе гласаат за повторно започнување на преговорите, рече Торгердур.

На прашањето дали Исланд може да ги победи кандидатите кои се најнапредни во преговорите за членство во ЕУ, како што е Црна Гора, за да стане 28 членка на ЕУ, Торгердур одговори „да“. Сепак, додаде таа, „најголемото прашање, секако, ќе биде рибарството“.

Исланд аплицираше за членство во ЕУ во 2009 година во услови на финансиска криза, но ги замрзна разговорите во 2013 година по спор околу политиката за рибарство и промена на економските околности; формално ја повлече својата апликација во 2015 година. Пред тоа, Рејкјавик затвори 11 од 33-те преговарачки поглавја – пресвртница што Црна Гора ја надмина само во последните неколку месеци. Функционер на ЕУ, кој остана анонимен за да зборува слободно, минатиот месец изјави за „Политико“дека може да потрае само една година за да се завршат преговорите со Рејкјавик.

Торгердур предупреди дека дури и ако Исланѓаните кажат „да“ во август, сепак ќе треба да се одржи уште едно гласање откако ќе завршат преговорите.

Но, придобивките од приклучувањето кон блокот во време на „геополитички турбуленции“ оставаат печат, рече Торгердур. „Исто така е многу важно за нашите бизниси, за нашите индустрии да им дадеме засолниште и да ги заштитиме во рамките на Унијата“.

Исланд би имал корист од приклучувањето кон ЕУ и економски и безбедносно, рече Торгердур. „Секогаш имаме повисока инфлација и каматни стапки од другите европски земји. И има премногу монополи во економијата“. ЕУ, исто така, би имала корист од тоа што геостратешкиот и богат Исланд е во блокот, додаде таа.

Со референдумот во август, „ние им ја даваме моќта на луѓето“, рече Торгердур. „Би рекла дека би било корисно и за Исланд и за Европската унија да преговараат сега, не за две години или што и да е, туку сега“.