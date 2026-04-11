Исчезна генерал со нуклеарни тајни: Му се губи трагата на Вилијам МекКасленд 

Исчезнувањето на пензионираниот генерал на американските воздухопловни сили Вилијам Нил МекКасленд, човек кој со години беше на врвот на чувствителните програми за воена наука, покрена низа прашања што одат подалеку од опсегот на еден единствен случај. Додека потрагата по него останува неубедлива, новите детали укажуваат на необични околности, како и на поширок модел на исчезнување на луѓе поврзани со најчувствителните истражувања во Соединетите Американски Држави.

Според достапните информации, МекКасленд (68) исчезнал на 27 февруари во Ново Мексико, оставајќи го зад себе мобилниот телефон, личните работи и возилата. Аудио-снимка од повик до службите за итни случаи, добиена од американските медиуми, открива дека неговата сопруга изразила сомневање дека исчезнувањето е однапред смислено.

Тој го оставил телефонот и ја напуштил куќата. Сè било оставено на свое место. „Не изгледаше како ништо необично“, рекла таа во разговор со диспечерот, посочувајќи дека генералот излегол од дома без своите вообичаени работи, но со револвер.

Во исто време, немало траги што би дозволиле да биде проследен. Тој не донел никакви носиви уреди или опрема што би можеле да помогнат во неговото лоцирање, што дополнително го зајакнува впечатокот за намерно исчезнување.

Иако семејството не се сомнева во насилно сценарио, познато е дека МекКасленд имал здравствени проблеми пред неговото исчезнување. Според истрагата, тој страдал од несоница, анксиозност и повремени проблеми со меморијата, поради што неодамна посетил лекар. Неговата сопруга изјавила дека изразил страв дека неговото здравје се влошува, но дека не покажувал јасни намери да си наштети.

Локалните власти издале таканаречен „сребрен аларм“, кој се користи во случаи на исчезнување на постари лица со можни когнитивни нарушувања. Сепак, истрагата не даде никакви конкретни резултати, тој последен пат бил виден во близина на судскиот комплекс во Албукерке, по што се изгубиле сите негови траги.

Професионалната биографија на МекКасленд му дава на случајот посебна тежина. Тој долго време бил раководител на Истражувачката лабораторија на воздухопловните сили на САД, институција која се занимава со најнапредните технологии, вклучително и нуклеарните истражувања. Во некои кругови, тој е поврзан и со програми поврзани со неидентификувани летала, што дополнително го поттикнува јавниот интерес.

Американскиот конгресмен Тим Бурчет изјави дека станува збор за човек кој имал пристап до исклучително чувствителни податоци, вклучително и информации за напредни истражувања. Иако овие тврдења не се официјално потврдени, тие дополнително го зголемија вниманието што го привлекува овој случај.

Уште позагрижувачки аспект е фактот дека МекКасленд не е изолиран случај. Во текот на 2025 година, исчезнаа неколку лица поврзани со истите или сродни институции. Меѓу нив е инженер кој работи на развој на нови материјали за ракетни системи кој исчезнал додека планинарел, како и двајца вработени во Националната лабораторија Лос Аламос кои исчезнале под необични околности, оставајќи зад себе лични работи.

Оваа низа настани ги поттикна сомневањата дека може да има посложена позадина зад исчезнувањата. Поранешен висок американски безбедносен службеник посочи дека ваквите случаи неизбежно го поставуваат прашањето за потенцијална шпионажа.

Според него, научниците и експертите кои работат во области од стратешко значење долго време биле мета на странски разузнавачки служби, кои се стремат да добијат технолошки и воени тајни. Во овој контекст, исчезнувањата без јасна трага може да укажуваат на обиди за компромитирање, регрутирање или елиминирање на лица со пристап до чувствителни податоци.