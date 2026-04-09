Ирците блокираат складишта за гориво со трактори и камиони. Владата испраќа војска

Протестите поради цените на горивата низ Ирска предизвикуваат значителни нарушувања во јавниот живот, соопшти денес ирската полиција, а владата ја повика војската да ги отстрани возилата што ги блокираат складиштата за гориво и клучната инфраструктура. Колони трактори, автобуси и камиони го забавуваат сообраќајот во градовите низ целата земја од вторник, објавува „Ајриш пост“.

Иако протестите се мирни, тие ги попречуваат граѓаните да ги извршуваат своите секојдневни задачи. Исто така, се регистрирани блокади на складишта за гориво, а сообраќајниот хаос е особено изразен на јужните пристапи кон Даблин, каде што трактори и камиони се паркирани преку ноќ.

Последици од протестите

„Од вчера, Ан Гарда Сиочана (ирската полиција) е во контакт со демонстрантите низ целата земја и се стреми да соработува со нив за да го ублажи негативното влијание на протестите врз животот на заедницата“, изјави утрово портпаролот на полицијата. „Иако протестите се мирни, тие предизвикуваат значителни нарушувања кај населението во некои делови од земјата“.

The N11 is now shut down. Southside to wicklow pic.twitter.com/z7KS9vuEoV — 420 Audits Ireland (@420AuditsEire) April 8, 2026

Полицијата ги објасни проблемите со кои се соочува. „Добивме извештаи дека службите за итни случаи доцнат или не можат да стигнат на работа, како и дека луѓето не можат да одат на закажани прегледи во болница или да ги посетат болните членови на семејството. Главните услуги за јавен превоз доцнат или воопшто не работат, што има сериозно влијание врз вработените и бизнисите. Голем број складишта за гориво се исто така блокирани“, рекоа тие.

Владина реакција

Министерот за правда Џим О’Калаган денес потврди дека Ирските одбранбени сили ќе бидат повикани да ги отстранат сите возила што го блокираат пристапот до критичната инфраструктура. „Нема да дозволиме блокадата на критичната национална инфраструктура да продолжи и од Одбранбените сили е побарано да помогнат“, рече О’Калаган. „Големите возила што ја блокираат критичната инфраструктура ќе бидат отстранети.“

Тој, исто така, издаде остро предупредување до сопствениците на возила. „Сопствениците на овие возила треба веднаш да ги отстранат, а не да се жалат подоцна за можната штета предизвикана за време на нивното отстранување. Одрекувањето на граѓаните од пристап до гориво и чиста вода е недозволиво кршење на најосновните човекови права“, заклучи министерот.