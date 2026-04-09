Иранската делегација вечерва ќе пристигне во Исламабад на разговори

Иранската делегација вечерва ќе пристигне во пакистанскиот главен град Исламабад на разговори за решавање на конфликтот со САД и Израел, објавија британските медиуми, повикувајќи се на изјава на иранскиот амбасадор во Пакистан.

„И покрај скептицизмот кај иранската јавност во врска со систематското кршење на прекинот на огнот од страна на израелскиот режим (…), иранска делегација вечерва пристигнува во Исламабад на сериозни разговори врз основа на иранската премиса од 10 точки“, напиша амбасадорот Реза Амири Могадам на платформата Икс.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Левит, синоќа објави дека американскиот претседател Доналд Трамп го испраќа својот тим во Пакистан за преговори со Иран, предводен од потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс.

Левит додаде дека првата рунда разговори ќе се одржи во сабота.

Специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, и зетот на Трамп, Џаред Кушнер, се исто така дел од тимот, рече портпаролката.