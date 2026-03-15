Иран уапси 20 лица под обвинение дека биле информатори за Израел

15/03/2026 09:10

Дваесет лица се уапсени во северозападен Иран поради обид за соработка со Израел, објави денеска агенцијата Тасним, повикувајќи се на соопштение од Канцеларијата на покраинскиот обвинител на Западен Азербејџан.

Тие се обвинети за испраќање информации до Израел за локациите на иранските воени и безбедносни средства.

Израел започна нова фаза на напади врз Иран, гаѓајќи ги безбедносните контролни пунктови врз основа на информации од свои луѓе на теренот, изјави за британските медиуми извор запознаен со израелската воена стратегија.

Поврзани содржини

Линц: Во напад со нож убиен пешак, вториот тешко повреден
Швајцарија ја чува неутралноста, не дозволи летови на американските воени авиони над земјата
Локални избори во Франција – тест за политичкото расположение пред претседателските избори
Од Португалците и Холанѓаните до срцето на иранската нафтена империја. Ова е историјата на островот Харг
Предупредување: „Американците треба веднаш да го напуштат Ирак“
Белгискиот премиер смета дека е потребно да се постигне договор со Русија
Голем пожар во градот Фуџаира во ОАЕ: Главниот центар за снабдување со гориво на бродовите гори
Словачка во последен момент се откажа од блокирањето на санкциите на ЕУ против Русија

