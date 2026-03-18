Иран со акции против опозицијата: разбиени 111 мрежи низ земјата

Иранската разузнавачка служба соопшти дека презела акции против десетици опозициски мрежи низ земјата.

Според агенцијата Тасним, идентификувани се 111 „ќелии“ на наводни монархисти во 26 провинции.

Станува збор за поддржувачи на синот на шахот, Реза Пахлави, кој се смета за една од водечките фигури на опозицијата во егзил. Во акциите биле извршени и повеќе апсења.

Во операциите биле запленети огнено оружје, за кое властите тврдат дека било наменето за „предизвикување улични немири“.

Четири лица се уапсени под обвинение за шпионажа, поради наводно доставување информации за позициите на безбедносните сили во провинциите Хамадан и Западен Азербејџан.

Дополнително, неколку лица биле приведени за испраќање информации и фотографии до персискиот медиум во егзил „Иран интернешнл“.

Тасним известува и за заплена на 350 уреди „Старлинк“.

Овие информации не може независно да се потврдат.