Иран одобри транзит на бродови од неколку земји низ Ормуз

Иран одобри премин на бродови од неколку земји низ Ормускиот теснец, потврди портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаеи, а податоците за сообраќајот покажаа дека ирански, индиски, кинески и грчки бродови го напуштиле Персискиот Залив.

„Земјите, во координација со Исламската Република Иран, ги спроведоа своите бродови со поддршка на пилоти низ Ормускиот теснец. Самото ова го покажува одговорниот пристап на Исламската Република Иран“, рече портпаролот во емисија на телевизиската станица SNN, без да даде детали.

Техеран ја презеде контролата врз Ормускиот теснец по нападот на САД и Израел на 28 февруари, забранувајќи го транзитот за бродови поврзани со САД, Израел, европските земји и нивните партнери.

Транзитот на нафта низ теснецот е намален од предвоените 20 милиони барели дневно на помалку од два милиони барели дневно, предупреди минатата недела Меѓународната агенција за енергија (IEA).

„Ситуацијата на која сме сведоци во изминатите неколку дена е последица на војната што САД и Израел му ја наметнаа на регионот“, рече Багаеи во понеделник, нагласувајќи дека Иран „има право да преземе неопходни мерки за заштита на националната безбедност и да ги спречи агресорите и нивните сојузници да го злоупотребуваат водниот пат“.

Надзор на индиската морнарица

Пакистанскиот танкер „Афрамакс Карачи“ со нафта „Дас“ од Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) безбедно помина низ теснецот, пловејќи по рутата одобрена од иранските власти, со вклучен сигнал на AIS, објави специјализираниот портал „Марински сообраќај“ во понеделник.

Иран, исто така, дозволи премин на два индиски танкери во сопственост на државната Индиска бродска корпорација (SCI), кои транспортираа течен нафтен гас, под надзор на индиската морнарица, пишува германската новинска агенција dpa, повикувајќи се на извештај на индискиот весник „Тајмс оф Индија“.

Безбедното преминување на танкерот е резултат на дипломатски напори, изјави индискиот министер за надворешни работи Субраманјам Џајшанкар.

Танкерот за течен нафтен гас (LPG) „Шивалик“ во меѓувреме пристигна во пристаништето Мундра, според извештаите на NDTV и други индиски медиуми. Танкерот за LPG „Нанда Деви“ треба да пристигне во Индија во вторник.

Танкерот за нафта „Џаг Лаадги“ го натовари својот товар во Обединетите Арапски Емирати и моментално е во близина на западниот брег на Индија, објавија индиските медиуми.

Владата во Њу Делхи објави дека во Персискиот Залив има уште 22 индиски бродови кои чекаат безбеден премин низ Ормускиот теснец, а брод на индиската морнарица ја следи ситуацијата покрај брегот на Оман.

„Моментално преговарам со (Иранците) и моите напори вродија со плод“, изјави индискиот министер за надворешни работи за „Фајненшл тајмс“.

Индија сè уште одржува односи со Иран, нагласи Џајшанкар, но не постигна „принципиелен договор“ со Техеран што би барал нешто во замена за дозвола за транзит, рече тој.

Одлуките за движење на бродовите мора да се донесуваат од случај до случај, додаде шефот на индиската дипломатија, според извештајот на новинската агенција ДПА.

Ирак, исто така, преговара со Иран за дозвола за премин на неколку танкери за нафта низ Ормускиот теснец, изјави ирачката новинска агенција ИНА, цитирајќи го министерот за нафта Хајан Абдел-Гани во видео изјава.

САД „дозволуваат премин“

Само 77 бродови поминале низ Ормускиот теснец помеѓу 1 и 11 март, според извештајот на компанијата за податоци за превоз „Лојдс Лист Интелиџенс“ објавен во петокот.

Минатата година, 1.229 бродови поминале низ истиот период, соопшти компанијата.

Од 77-те бродови што досега успеале да поминат низ водниот пат, 26 проценти се насочени кон Иран, покажаа податоците на компанијата.

Грчките и кинеските бродови следат со удел од 13 и 12 проценти, соодветно.

„Повеќе од половина од танкерите за нафта и гас што минуваат (низ теснецот) се дел од таканаречената „флота во сенка““, рече Бриџит Диакун, виш аналитичар во компанијата.

Терминот „флота во сенка“ се однесува на танкери што не се осигурени од западните осигурители и ги избегнуваат западните санкции, објасни новинската агенција АФП.

Соединетите Американски Држави „немаат забелешки“ за тоа некои ирански, индиски и кинески бродови да минуваат низ Ормускиот теснец, изјави во понеделник министерот за финансии Скот Бесент.

Сè повеќе танкери за нафта минуваат низ теснецот, изјави Бесент за CNBC, според извештајот на Ројтерс.

„Индиски бродови сега излегуваат од Персискиот Залив, а веруваме дека излегуваат и некои кинески бродови“, додаде американскиот секретар.

„Ирански бродови поминале и претходно, а ние им дозволивме за да може остатокот од светот да биде снабден“, рече Бесент.