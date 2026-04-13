Иран: Американските мерки во Ормуска Теснина се „пиратство“

13/04/2026 10:40

Иранските вооружени сили ги оценија американските ограничувања за бродовите во меѓународните води како „пиратство“, по заканата на Доналд Трамп за блокада на пловилата што влегуваат или излегуваат од иранските пристаништа.

Портпарол на армијата изјави дека Иран ќе воведе „траен механизам“ за контрола на Ормуска Теснина, додавајќи дека пристаништата во Персискиот Залив треба да бидат достапни „или за сите или за никого“. Тој предупреди дека ниту едно пристаниште во Персискиот или во Оманскиот Залив нема да биде безбедно доколку иранските пристаништа бидат загрозени.

Командантот на иранската морнарица, Шахрам Ирани, ја исмеа заканата на Трамп, наведувајќи дека морнарицата „ги следи сите движења на американските сили во регионот“. „Заканите на американскиот претседател, по понижувачкиот пораз на неговата војска во третата наметната војна, се смешни“, се наведува во изјавата.

Поврзани содржини

Папата Лав XIV му одговори на Трамп: Не се плашам, мојата мисија е мирот
Едно лице загина во руски напад за време на велигденското примирје меѓу Украина и Русија
Ирански функционер му се потсмева на Трамп поради растот на цените на нафтата
Млад човек фрли молотов коктел врз куќата на Сем Алтман
Мерц: Последиците од војната со Иран ќе ги чувствуваме долго време
Трамп остро го нападна папата Лав XIV по неговиот антивоен повик
По масовните протести, Даблин ги намалува акцизите и го одложува еколошкиот данок
Папата Лав XIV ја започнува најдолгата посета на Африка во својот понтификат

Најчитани