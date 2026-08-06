Инфантино се извини, но останува на чело на ФИФА и покрај критиките

Џани Инфантино се извини за „грешките“ што ги направи во врска со контроверзните планови за продажба на удели во натпреварите на приватни инвеститори. И покрај тоа, тој останува на чело на ФИФА, откако на состанокот во Мароко ја доби поддршката од врвот на организацијата. Инфантино во средата ги повика членовите на одборот во канцеларијата на ФИФА во Рабат како одговор на зголемените критики за неговите неуспешни предлози.

Фудбалската чадор организација објави изјава за поддршка четири часа по завршувањето на состанокот. Во исто време, критики стигнаа и од UEFA.e, но и од самата ФИФА. Европската фудбалска федерација во текот на викендот соопшти дека ја изгубила довербата во Инфантино и го нарече неговиот предлог „ФИФА Форвард Ентерпрајз“ (ФФЕ) „валкан и нетранспарентен договор направен зад затворени врати“. Дури и генералниот секретар на ФИФА, Матијас Графстром, ја опиша ситуацијата како „тажна и за осуда серија настани“ во интерен меморандум до персоналот.

Извинување и потврда за поддршка

И покрај внатрешниот и надворешниот притисок, во официјалната изјава по состанокот, Графстром и одборот „ја потврдија целосната поддршка“ за Инфантино како претседател. Инфантино и Графстром потоа испратија потпишано писмо до потпретседателите на ФИФА, Советот и 211 членови, што го виде Би-Би-Си.

Во писмото тие „искрено се извинуваат“ за своите грешки и ветуваат дека нема да ги повторат. По средбата, двајцата беа снимени како заедно го гледаат натпреварот од женскиот африкански куп на нации во Рабат.

Треба да се потсети дека Инфантино на сите конфедерации им понуди 40 милиони долари доколку поддржат предлог за приватни инвестиции во турнири, вклучително и Светското првенство за мажи и жени. ФИФА соопшти дека состанокот ги „признал грешките“ поврзани со ФФЕ и дека „нема намера“ Советот на ФИФА и конфедерациите да се чувствуваат исклучени.

Организацијата додаде дека „признава дека биле направени грешки дури и по објавувањето на предлогот во медиумите“, но исто така соопшти дека „повеќе нема да толерира никакви напади врз нејзиниот интегритет“ и дека „ќе ги преземе сите неопходни мерки за да го заштити своето име и углед“.

Остри реакции и идни избори

Поддршката од челниците на ФИФА дојде и покрај новите критики. Канадскиот премиер Марк Карни, чија земја неодамна беше ко-домаќин на Светското првенство, рече дека повеќе нема доверба во Инфантино.

Поранешниот фудбалер Луис Фиго побара негова итна оставка. Инфантино ја понижи функцијата што вети дека ќе ја воздигне.

И покрај се, 56-годишниот Инфантино се чини дека планира борба за четврти мандат. Противниците имаат рок да се пријават до 18 ноември, а изборот ќе се одржи на Конгресот на ФИФА во Мароко во март 2027 година.

За победа се потребни 106 од 211 гласови. УЕФА, сепак, би можела да има поинакви планови. Минатиот викенд таа се закани со правна постапка против ФИФА и неколку асоцијации, вклучувајќи го и Велс, ја повлекоа својата поддршка за неговиот реизбор. Се очекува и Англија да го стори истото.

Може ли УЕФА да го сруши Инфантино?

Иако УЕФА досега жестоко реагираше на секој потег на Инфантино во однос на планот на ФФЕ, од првичното одбивање до заканата за бојкот на натпреварувањето, таа се соочува со проблем. Иако има голема моќ, таа не може сама да го урне Инфантино бидејќи и треба поширока глобална поддршка.

Освен УЕФА, само конкакаф конфедерацијата го критикуваше претседателот на ФИФА, но не му ја ускрати довербата. Азиската конфедерација го отфрли планот, но не даде заедничка изјава откако Инфантино се откажа од него.

наречен Европа, досега само Јордан јавно повика на негово заминување. Списокот на земји кои ја потврдија поддршката за Инфантино е многу подолг, а најмногу се работи за неговата база во Азија и Африка. Во последните денови јавно го поддржаа Египет, Мароко, Нигер, Мавританија, ДР Конго и Филипините.

Тие земји имаа корист од финансирањето преку програмата на Инфантино „ФИФА напред“, која им обезбедуваше по 8 милиони долари во секој тригодишен циклус. Затоа УЕФА мора да најде начин да ги убеди овие земји дека друг кандидат може да ги понуди истите финансиски услови, но со поголема транспарентност.

Кои се следните чекори на Инфантино?

Обидот да се продадат дел од комерцијалните права за натпреварите на ФИФА, а тоа да се направи тајно од високи функционери, за многумина беше премногу чекор. Не само поради перцепцијата на јавноста, туку и поради тоа што планот се чуваше во тајност, а како корисник на договорот се споменува Џошуа Кушнер, братот на Џаред Кушнер.

Како резултат на тоа, високиот советник на Инфантино Карлос Кордеиро поднесе оставка, додека другите критичари како Графстром и Арсен Венгер решија да останат. Инфантино сега мора да ги поправи односите во самата организација.

Можно е да треба да понудат конкретни реформи. Ова може да вклучи воведување на дополнителни контролни механизми за да се спречи повторување на слични ситуации. Останува отворено и дали тој ќе се откаже од плановите за Светско првенство со 64 тима или ќе понуди да ги отвори паричните резерви на ФИФА за да ги смири критичарите.