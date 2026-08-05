Модриќ и Џеко градат луксузен комплекс на Јадранот

Хрватскиот репрезентативец Лука Модриќ и капитенот на Босна и Херцеговина, Един Џеко, ќе градат хотел заедно на Јадранското Море. Тоа ќе биде уникатен проект што ретко се гледа на Балканот.

На јадранскиот брег, недалеку од Неум и во близина на границата со Хрватска, планирана е изградба на луксузен туристички комплекс „Tri sestrice“, чија вредност се проценува на околу 920 милиони евра. Станува збор за еден од најголемите проекти од ваков тип во регионот, а меѓу инвеститорите се познати фудбалски имиња – Лука Модриќ и Един Џеко.

Според хрватските медиуми, Модриќ веќе купил парцела во идното одморалиште, кое ќе се наоѓа само 10 километри од хрватската граница. Се вели дека неговото вклучување дополнително го зголемило интересот за целиот проект, пишува Večernji list. Во него е вклучен и Един Џеко, кој заедно со инвеститорот Виченцо Благаиќ веќе ја посетил локацијата каде што ќе се гради комплексот, иако не е познато колкав е неговиот финансиски удел.

На подрачјето определено за градба со години се решаваат инфраструктурни и имотно-правни прашања за да може проектот да се реализира. Идниот туристички центар ќе се простира на околу 260 хектари, веднаш до Јадранската магистрала, која ја посетуваат милиони туристи секоја година.

Планот предвидува изградба на 7 луксузни хотели со приближно 400 сместувачки единици, околу 500 апартмани, марина за јахти, голф терени, ресторани, барови, продавници, музеи, галерии, спортски објекти и популарен бич клуб. Од особен интерес е голф комплексот, за кој се резервирани повеќе од 200 хектари земјиште.