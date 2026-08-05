Инфантино свика кризен состанок на ФИФА во Мароко за да го спаси своето место

Претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, свика кризен состанок со високи функционери во Мароко за да ја спаси својата позиција по целосниот колапс на планот за продажба на комерцијални права за Светското првенство.

Само седум месеци пред изборите во март, на кои се очекуваше да обезбеди четврти мандат, Инфантино се соочува со невиден бран критики и отворен бунт во рамките на организацијата-чадор на светскиот фудбал.

Причината за тензијата беше предлогот за продажба на 20 проценти од акциите во новото тело за комерцијални права на приватни инвеститори за 4,2 милијарди долари, со контроверзно вклучување на компанија поврзана со семејството на Доналд Трамп.

Иако Инфантино се обиде да ги придобие членовите ветувајќи исплата на дивиденда од 20 до 40 милиони долари по синдикат, идејата беше дочекана со жестока осуда, а УЕФА го обвини дека „ја продава душата на фудбалот“ и рече дека повеќе нема доверба во неговото раководство.

Повлекувањето на проектот не ги смири страстите, бидејќи дури и клучните соработници во ФИФА му го свртеа грбот на Инфантино.

Во интерно писмо до работниците, генералниот секретар Матијас Графстром ги опиша настаните како жални, додека главниот оперативен директор Кевин Ламур изјави дека вработените биле заведени во „проект на еден човек“.

Дополнително, високиот советник Карлос Кордеиро поднесе оставка, а раководителот на одделот за глобален развој Арсен Венгер јавно се дистанцира од планот.

На притисокот придонесуваат и конфедерациите УЕФА, КОНКАКАФ и АФЦ, кои наводно разгледуваат опции за насилно отстранување на Инфантино од функцијата, па дури и блокирање на ФИФА или започнување на свои натпреварувања доколку тој одбие да си замине.

За да се свика вонреден Конгрес кој би одлучувал за неговата судбина, потребно е 43 од вкупно 211 членови да поднесат формално писмено барање.

Сепак, првиот човек на главната куќа на светскиот фудбал сè уште смета на поддршка однадвор од традиционалните центри на фудбалската моќ.

Покрај домаќинот на кризниот состанок, Мароко, тој е поддржан од одредени азиски и африкански земји и помали конфедерации кои зависат од финансиската помош на ФИФА.

Бидејќи според правилата гласот на Сан Марино вреди исто колку и гласот на Бразил или Германија, Инфантина се соочува со безмилосна борба за секој глас за да го задржи столчето до изборите во март.