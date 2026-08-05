Алкараз нема да игра во Синсинати

Синсинати – Шпанскиот тенисер Карлос Алкараз се повлече од Мастерс турнирот во Синсинати. Дваесет и тригодишниот Шпанец го освои турнирот минатата година.

– Му посакуваме на нашиот шампион од 2025 година се најдобро за време на неговото закрепнување. Со нетрпение го очекуваме вашето враќање следната година – објави прес-службата на турнирот.

Алкараз има 26 титули на АТП во поединечна конкуренција и седум титули на Грен слем.

Турнирот во Синсинати, (САД) ќе се одржи од 11 до 23 август.