Индиските поморски командоси ослободија бугарски брод запленет од сомалиски пирати

Индиските поморски сили, вклучително и специјални командоси, запленија товарен брод што беше киднапиран од сомалиски пирати, спасувајќи 17 членови на екипажот, изјави портпаролот на морнарицата во саботата (16 март).

Морнарицата во објава на платформата на социјалните мрежи Икс соопшти дека сите 35 пирати на бродот, товарниот брод со знаме на Малта, „Руен“, се предале, а бродот бил проверен за присуство на нелегално оружје, муниција и шверцувана стока.

Иако пловеше под малтешко знаме, „Руен“ е бугарска сопственост и осум од неговите осумнаесет членови на екипажот во времето кога беше киднапиран минатата година се Бугари. Заменик-капетанот е пуштен од медицински причини и се врати во Бугарија.

