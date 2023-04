„Индијана Џонс“ премиерно во Кан во чест на Харисон Форд

Кан- Индијана Џонс ја продолжува авантурата на француската ривиера.

“Indiana Jones and the Dial of Destiny“, петтиот филм од авантуристичката серија со Харисон Форд, ќе ја има својата светска премиера на Канскиот филмски фестивал на 18 мај, објавија организаторите на фестивалот во понеделник. Кан, исто така, ќе му оддаде почит на Форд за неговата кариера .

Премиерата на „Dial of Destiny“, во режија на Џејмс Манголд, доаѓа 15 години по премиерата на “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” од 2008 година на францускиот фестивал. „Dial of Destiny“, наведено како последно поглавје во франшизата , ќе се отвори во кината во САД на 28 јуни.

„Dial of Destiny“, за кој се шпекулираше дека ќе оди во Кан, додава втора мегаватна премиера на годинешниот фестивал, кој започнува на 16 мај.

Во петокот, Кан ја објави премиерата на долгоочекуваниот„ Killers of the Flower Moon,” на Мартин Скорсезе, адаптација за Apple TV+ на бестселерот на Дејвид Гран за серија убиства на нацијата Осаж во Оклахома во 1920-тите. Во нејзината екипа се Леонардо ди Каприо и Роберт де Ниро. Премиерата на филмот, закажана за 20 мај, ќе го одбележи првиот филм на Скорсезе во Кан по „After Hours” во 1986 година.

Целосната постава во Кан ќе биде објавена на 13 април. (АП)