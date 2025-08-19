Индија речиси престана да увезува руска нафта по царините на Трамп и санкциите на ЕУ

Тарифите за стоки од Индија, кои ги воведе Доналд Трамп со барање да се запре купувањето руска нафта, како и санкциите на ЕУ против индиската рафинерија на „Роснефт“, доведоа до нагло намалување на снабдувањето со суровини во оваа земја.

Просечниот дневен извоз на сурова нафта од Урал, која Индија ја купува преку испорака од руските пристаништа на Црното Море и Балтикот, падна на 400.000 барели во август, објави Блумберг, повикувајќи се на податоци за следење на бродовите од „Кплер“. Просечното ниво на дневно купување досега оваа година е 1,18 милиони барели.

Снабдувањето остана на исто ниво (околу 1,2 милиони барели дневно) во јуни и јули. Но, кон средината на минатиот месец, ЕУ воведе санкции против Русија, кои вклучуваа забрана за купување гориво преработено од нејзината нафта и рестриктивни мерки против третата по големина рафинерија за нафта во Индија, „Најара енерџи“. Нејзини главни акционери се „Роснефт“ и фондот „Јунајтед капитал партнерс“ на Илја Шчербович. После тоа, договорните страни почнаа да одбиваат да снабдуваат суровини со рафинеријата „Најара“. И следниот удар беа царините на Трамп, кој на почетокот едноставно воведе стапки од 25% за индискиот увоз во САД, а потоа ги удвои, барајќи да се запре купувањето руска нафта.

Во август, Најара прими само четири пратки руски „Урал“, а не се очекуваат нови испораки до крајот на месецот, напиша Блумберг пред една недела, повикувајќи се на бродски брокери и аналитичари. Како резултат на тоа, рафинеријата „Најара“ можеше да прими просечно 94.000 барели нафта дневно во август, што е рекордно ниско ниво (во третиот квартал од минатата година, компанијата прими речиси 366.000 барели).

Некои испораки на „Урал“ беа пресретнати од кинеските рафинерии, иако Индија е сè уште далеку од компензација за сите барели што не ги купи. Кина главно купува други руски сорти од Далечниот Исток и Арктикот. Но, од почетокот на август, нејзините купувања на „Урал“ се зголемија на 75.000 дневно. Тоа е речиси двојно повеќе од просекот од 40.000 барели за периодот од почетокот на годината, но повеќе од пет пати помалку дури и од тековните купувања на Индија.

Трамп засега не е подготвен да воведе царини за Кина. Тој го потврди ова по средбата со Владимир Путин во Алјаска во петокот. Мукеш Сахдев, раководител на стоковните пазари во „Ристад енерџи“, вели за „Москва тајмс“:

„Едно е сигурно: Трамп нема да направи ништо за кое знае дека не може да го постигне. Тој сигурно ја постигна својата цел да изврши притисок врз Индија и може да има влијание, но притисок врз Кина? Веројатно не“.