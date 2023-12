Инцидент во Јужното Кинеско Море, филипински бродови нападнати со водени топови

Службеник на филипинската крајбрежна стража ја обвини Кина дека пукала со водени топови и ги погодила филипинските бродови за снабдување во Јужното Кинеско Море, при што еден од бродовите претрпел сериозно оштетување на моторот.

Портпаролот на крајбрежната стража Џеј Тариела на платформата X (Икс) објави дека кинеската крајбрежна стража испукала водени топови врз два филипински брода за снабдување Унаизах Мае 1 и М/Л Калајан во неделата наутро во Јужното Кинеско Море.

„М/Л Калајан претрпе сериозно оштетување на моторот. Спротивно на дезинформациите на кинеската крајбрежна стража, UM1 удри во брод CCG“, рече Тариела на платформата X.

Statement of the National Task Force-West Philippine Sea

December 10, 2023, Manila, Philippines

Today, 10 December 2023, China Coast Guard (CCG) and Chinese Maritime Militia (CMM) vessels harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers on Philippine civilian supply vessels,… pic.twitter.com/NF66BqVPUM

— Jay Tarriela (@jaytaryela) December 10, 2023