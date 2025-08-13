Иконата на кантри музиката Шерил Кроу сподели важни вести за здравјето

Подгответе се да се чувствувате неверојатно инспирирани.

Шерил Кроу одбележа голем пресврт на црвениот тепих во Нешвил за годишната телевизиска специјална емисија за собирање средства на „Stand Up to Cancer“, откривајќи дека слави речиси 20 години без рак следниот април.

„Следно славам 20 години без рак овој април. Затоа, за мене, важно е да им се залагам на луѓето што ги познавам во моментов, а кои се борат, но и да го прославам фактот дека бев рано дијагностицирана“, изјави кантри иконата за „People“.

„Stand Up to Cancer“ има посебно значење за Кроу, на која ѝ беше дијагностициран рак на дојка во стадиум 1 во 2006 година. По седум недели радиотерапија, таа беше прогласена за без рак, според Националната фондација за рак на дојка.

„Stand Up to Cancer“ се емитува на 15 август, во 20 часот по источно време на сите четири главни телевизиски мрежи, без реклами, а ќе може да се емитува и онлајн.

Во изненадувачко откритие, Кроу признава дека всушност е благодарна за дијагнозата за рак сега. „Мислам дека ракот на дојка ми го спаси животот“, еднаш објасни таа во подкастот „No Small Endeavor“.

„Затоа што мислам дека го усовршив тоа да бидам врвен старател, на сите луѓе, на сè. Угодник на луѓето во светот, а јас бев на дното на листата на луѓе за кои треба да се грижи.“

Дијагнозата дојде во особено предизвикувачки период од животот на Кроу. Таа беше на средина од прекинувањето на врската со професионалниот велосипедист Ленс Армстронг кога ја доби веста.

„Бев во врска што беше супер предизвикувачка и малку токсична“, се присети Кроу. „Едноставно не бев во добра состојба и ми беше дијагностициран рак на дојка.“

Иако Кроу знаеше дека „нема да умре“, дијагнозата беше повик за будење. За време на третманот доживеа момент на јасност што го промени животот.

„Сфатив, лежејќи на масата за зрачење, дека мојата лекција е да почнам да се ставам себеси на прво место“, се сети таа. „[Да] научам да кажувам не.“

Тоа сознание го трансформираше не само нејзиниот пристап кон здравјето, туку и целата нејзина перспектива за животот и врските. Сега, речиси две децении подоцна, таа ја користи својата платформа за да ги поддржи другите што се соочуваат со слични битки.