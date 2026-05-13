Иконата на „Династија“, 92, позираше на црвениот килим на Кан

Кан – Дамата Џоан Колинс уште еднаш докажа дека вистинскиот холивудски гламур не познава години, со заслепувачкото појавување на 79-от годишен Кански филмски фестивал.

Легендарната актерка, 92, привлече внимание , додека присуствуваше на церемонијата на отворањето и прикажувањето на „La Vénus Électrique“ во иконската Пале , привлекувајќи внимание во импресивен фустан од висока мода кој беше ништо помалку од здивот.

Стапувајќи на познатиот црвен тепих, Џоан ја отелотвори безвременската елеганција во скулпторска бела тоалета на Стефан Роланд, украсена со драматични, набори во облик на ливчиња кои го врамуваа нејзиното деколте. Силуетата што ја притискаше фигурата без напор се спушташе до подот, создавајќи статуетски ефект што ја истакнуваше нејзината стабилност и трајна ѕвездена моќ.

Додавајќи на драмата, иконата на „Династија“ го стилизираше својот изглед со класични црни оперски ракавици, блескава дијамантска огрлица и соодветни обетки во облик на лустер кои блескаа под блицот на фотоапаратите на фотографите. Нејзиниот препознатлив изглед на убавина беше подеднакво впечатлив, со нежно дефинирани очи, розова црвена боја и смели розови усни што го комплетираа ансамблот.

Додека самоуверено позираше пред камерите, Џоан зрачеше со оној вид на лесен гламур што ја дефинираше нејзината кариера со децении. Со косата собрана во обемна фризура, таа зрачеше со старомодна софистицираност додека стоеше рамо до рамо со другите гости Џон Гор, сопругот Перси Гибсон и Лоран Лафит во смокинг и вечерни фустани.

Џоан долго време е позната по својот гламурозен стил на облекување, излегувајќи на премиерите на црвениот тепих и раскошните вечерни настани во елегантна облека. Кога станува збор за нејзиниот изглед, ѕвездата има еден неспорен.

„Сите ќе завршат во фармерки и маички, што мислам дека е трагично… Ги мразам фармерките. Ги мразам, толку се неласкави“, изјави ѕвездата на „The Stud“ за Vogue во 2019 година.

„И ги мразам фармерките со дупки на колената или дупки било каде. Не ми се допаѓаат ниту маички со логоа. Сакам да бидам удобна, но сакам да бидам и елегантна.“

Во неодамнешно HELLO! ексклузивно, Џоан откри дека „ако се чувствувате добро, изгледате добро“, велејќи дека вежба до четири пати неделно. „Мислам дека е важно, но веќе не е страшно напорно. Нема да добиете вакви нозе ако не!“

За естетската хирургија, Џоан додаде: „Не верувам во игли и други работи. Никогаш не сум ставила ботокс или нешто слично на лицето.“