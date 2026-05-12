Како функционира Кан, од овации до жирито

Кан – Канскиот филмски фестивал е свето место во киното, но разбирањето на неговиот уникатен пејзаж може да биде збунувачки.

Фестивалот на Азурниот брег, кој започнува денес, е 10-дневен спој од спектакл и филм каде што дури и фотографите носат смокинг, стоечките овации се темпирани со стоперки, а филмовите обично се нарекуваат со имињата на нивните режисери – “ Алмодовар“, „Малик“, „Копола“.

Однадвор, може да изгледа лудо. Однатре, тешко дека може да биде помалку дезориентирачки. Но, разбирањето на некои од чудата и традициите на Кан може да ви помогне да разберете што е неизвалкано на југот на Франција .

ЗОШТО Е ВАЖЕН КАН?

Краткиот одговор е дека Кан е најголемиот и веројатно најзначајниот филмски фестивал и малкумина се грижат за кинематската уметност подлабоко од Французите. Овде се роди киното и таму е најстрого чувано. Не е случајно што за да влезете во Palais des Festivals, централниот центар, мора да се искачите 24 скали со црвени тепих, како да се искачувате во некоја филмска нирвана.

Кан е исто така единствено глобален, привлекувајќи филмаџии, продуценти и новинари од целиот свет. Тоа е малку како Олимпијада за филм; земјите поставија свои шатори во меѓународно село. Бидејќи Кан е и најголемиот филмски пазар во светот, многумина што доаѓаат овде се обидуваат да ги продадат своите филмови или бараат да купат права. Склучувањето зделки, иако не баш онака како што беше лудилото, се случува во хотелските соби покрај Кроазета, на јахтите закотвени во пристаништето и, да, на повиците на Зум.

Но, настрана од тоа што е светилник за филмаџиите и директорите, Кан е привлечна за својот светлечки гламур на француската ривиера. Од деновите на ѕвездите како Грејс Кели и Брижит Бардо, Кан е познат како центар на модата што го бакна сонцето.

КОЛКУ Е СТАР КАН?

Првично наречен Меѓународен филмски фестивал, Кан е роден во периодот пред Втората светска војна. Венеција го започна првиот голем филмски фестивал во 1932 година, но во 1938 година, фашистичкото влијание врз Венеција беше продорно. Француската влада во 1939 година ја избра туристичката дестинација Кан како место за нов фестивал – иако поради војната, првото издание се одржа дури во 1946 година. Фестивалот оваа година е 79-то издание.

КАКО Е НА ЗЕМЈАТА?

Кошницата на активност е Палатата, масивен комплекс покрај морето полн со кина со имиња како Буњуел, Базин и, дедото, Големиот театар Лумиер. Ова е местото каде што се протега црвениот тепих во Кан, при што ноќе се одржуваат две или три светски премиери под стаклена крошна опкружена со редови фотографи. Фестивалските автомобили ги осветлуваат ѕвездите и режисерите кои се го помуваат тепихот и се качуваат нагоре по скалите. За разлика од повеќето филмски премиери, на тепихот нема репортери.

Наместо тоа, режисерите и актерите се соочуваат со прашања од медиумите ден по нивната премиера, на прес-конференција на која и претходеше фото-повик. Прес-конференциите исто така може да бидат нетипично вести; откако данскиот режисер Ларс фон Трир изјави „Јас сум нацист“ на прес-конференција во Кан во 2011 година, тој со години беше прогласен за „персона нон грата“ од фестивалот.

Преведувачите преведуваат во живо за новинарите што носат слушалки. Внатре во Палатата, присутните со матни очи се почестени со гратис еспресо.

Долу по Кроазета, покрај океанот, шеталиштето со палми во Кан, има кралски стари хотели како Карлтон и Мартинез од каде што присутните на фестивалот влегуваат и излегуваат, интервјуа можеби се случуваат на балконите додека обожавателите кои бараат автограм се собираат надвор во толпи . Афтер-забавите обично се одржуваат во клубовите низ Кроазета, покрај плажата.

КОЈ СЕ ПРИСУСТВУВА?

За разлика од јавните фестивали како Торонто или SXSW, Кан е само за индустријата и во голема мера недостапен за повеќето филмски посетители. Тоа не ги спречува очајните, облечени во смокинг баратели на билети кои држат знаци надвор од Палатата за шанса некој да има дополнителна, или фотографите кои стојат на мали скали во близина на црвениот тепих.

Кан е ригорозно хиерархиски, со систем на значки кодирани во боја кои го регулираат пристапот. Ако слушнете за филм кој е исвиркан во Кан – дури и „Таксист“ на Мартин Скорсезе беше славно исмејуван пред да ја освои Златната палма – тоа е обично на прес-проекција.

Премиерите, на кои во голема мера присуствуваат професионалци од индустријата, се местата каде што се одржуваат долготрајните овации. Но, ова, како и многу работи во Кан, е малку сценско творештво за зајакнување на митологијата. По главната улога, снимател се втурнува, со неговата снимка во живо на екранот. Тој оди по патеките, давајќи им можност на публиката да аплаудира за режисерот и секоја ѕвезда. Никој не навива само за темно филмско платно.

ШТО ЗНАЧИ „ВО КОНКУРЕНЦИЈА“?

Во составот е и хиерархијата на Кан. Вниманието најмногу се фокусира на филмовите „во конкуренција“: обично околу 20 филмови се натпреваруваат за Златната палма, главната награда на фестивалот. Победниците ги избира деветчлено жири кое се менува секоја година. Годинава претседава јужнокорејскиот режисер Парк Чан-Вук.

Сепак, конкуренцијата е само еден дел. Многу филмови од висок профил би можеле да играат надвор од конкуренција. Постојат, исто така, полноќни селекции и страничната лента на Премиера, која исто така прелева за филмовите што не се вклопуваат во конкуренција. Реставрации и документарни филмови играат во класиците во Кан.

А долу по Кроазета, одвоено од официјалната селекција, се наоѓа Режисерските две недели или Квинзеин, паралелна изложба лансирана во 1969 година од група француски филмаџии по откажувањето на Кан во 1968 година.