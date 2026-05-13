Кан е идеален спој на филм и мода (фото)

Кан – 3, 2, 1. . . Акција! Од синоќа, 79. Канскиот филмски фестивал 2026 година официјално започна во Франција. А еден од најдобрите делови од годишниот фестивал е неговиот славен црвен килим, каде што се очекува некои од најголемите имиња на светската кинематографија да остават свој белег.

Гранд театарот Лумиер беше домаќин на церемонијата на отворање на фестивалот, предводена од француско-малиската актерка Ај Хајдара. Таму, целото жири се претстави пред очите на светот:

Во одборот оваа година е Парк Чан-вук, првиот корејски претседател на жирито во историјата, на кого му се придружија Деми Мур, Рут Нега, Лаура Вандел, Клое Жао, Диего Сеспедес, Исак де Банколе, Пол Лаверти и Стелан Скарсгард.

Во меѓувреме, на првиот ден од црвениот тепих во Кан, внимателно избраните гости од А-листата го привлекоа вниманието на сите. Меѓу главните улоги беа ѕвездата од „Емили во Париз“, Филипин Лерој-Болје, во воздушеста виолетова тоалета од „Сен Лоран“ од „Антони Вакарело“, Деми Мур во тесна светкава тоалета од „Жакемус“ и многу други. Но, ова е само почеток! Останете со нас за уште две недели одлична мода во Кан. (Вог)