Деми Мур го освоjува Кан со стилот

Кан – Канскиот филмски фестивал 2026 година штотуку започна, но прогнозата за почетокот на летото во Франција веќе ги тестира ВИП гостите. За среќа, Деми Мур дојде подготвена во на најгламурозниот филмски фестивал. Прво, вчера, пред церемонијата на гала отворањето. Всушност, немирниот ветер помогна да се истакнат 3Д карактеристиките на нејзиниот фустан со точки по нарачка од Jacquemus.

Деми Мур ќе биде во целосен моден режим на Француската ривиера подолго од повеќето актери: Таа им се придружува на Рут Нега, Стелан Скарсгард, Клое Жао и други филмски гиганти во жирито на фестивалот.

Откако позираше со своите колеги од жирито, Мур му ги даде на „Изглед 69“ од есенската колекција на Jacquemus за 2026 година соло фотографиите што ги заслужуваше. Стилистот Бред Горески ја облече ѕвездата од „The Substance“ во мал бел фустан без прерамки, направен за максималисти.

Примарните бои – црвена, жолта, сина и црна – го покриваа корсетот со ремен, брановидната здолниште и пеплумот, кој гребеше до глуждовите како совршено распрскана боја. Можеби Сајмон Жакемус бил инспириран од поп-арт движењето од 1960-тите. Повремена жичена точка отскокнуваше од силуетата на LWD, евоцирајќи ја палетата на смели бои и арт-поп принтови од таа ера.

Мала чанта Валери на Мур од 1.690 долари – и нејзиното магнетно златно, преклопливо затворање – буквално беше исечена од истата ткаенина со точки како и нејзината дневна облека. За да заврши, Мур додаде остри бели очила за сонце во форма на мачкини очи од Morgenthal Frederics и чизмите Tourni Pumps со принт во форма на питон од Жакемус.

Вечерта, на црвениот килим, Мур го украде вниманието со тесната светкава тоалета , исто така на Жакемуш.