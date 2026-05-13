Од следната учебна година, изданието „Бајки од Македонија“ официјално влегува во наставната програма за основно образование и станува дел од редовните лектири за четврто одделение. „Бајки од Македонија“ на „Браво сине!“ станува лектира Покрај тоа, преку оваа соработка, „Браво сине!“ и „Арс Ламина“ придонесоа за градење на читачки навики кај младите, што е исклучително значајно во дигиталната ера.

Движењето за поддршка на креативноста – „Браво сине!“ низ годините изгради силна креативна платформа која обедини стотици автори и уметници околу една заедничка цел: создавање на уникатни креативни дела и поддршка на креативниот потенцијал во земјата.

„Нашиот мотив беше јасен, да ја поддржиме креативноста, да го доближиме народното творештво до децата, да оставиме трајна вредност што ќе живее и после нас, како што делата на Иво Лауренчиќ живеат и денес. Во негова чест и го покренавме овој проект, со цел да креираме уникатен бренд. Среќни сме што „Бајки од Македонија“ добија и институционална потврда, со што на најдобар начин се оствари основната мисија на Движењето, а истовремено се потврди вредноста на изворното народно творештво, овој пат доживеана и презентирана преку современиот визир на младите креативни автори“, посочуваат од Движењето „Браво сине!“.

Од „Арс Ламина“ истакнуваат дека ова е резултат на јасна уредувачка и издавачка визија насочена кон создавање квалитетна литература за најмладите.

„Нашата цел беше да создадеме дела што ќе бидат истовремено современи и вредни, но и доволно блиски за децата да ги препознаат како свои. Денес, со нивното вклучување во образованието, таа цел добива своја најсилна потврда,“ велат од издавачката куќа.

Едицијата „Бајки од Македонија“ започна како конкурс за млади дизајнери и илустратори. Преку отворен повик „Браво сине!“ ги повика младите креативци да дадат свој визуелен и авторски придонес во оживувањето на традиционалните приказни, адаптирани на современ јазик, со цел македонското народно творештво да се приближи до најмладите и истовремено да ги афирмира националните вредности во современ контекст, истовремено од тоа да се создаде препознатлив уникатен бренд. Со одлуката „Бајките од Македонија“ да станат дел од образовниот процес, оваа едиција, од креативна иницијатива прераснува во редок пример кога една идеја започната како конкурс за млади таленти успева да стане национална вредност.

Во рамките на досегашната соработка помеѓу Движењето за поддршка на креативноста „Иво Лауренчиќ“ – „Браво сине!“ и издавачката куќа „Арс Ламина“ издадени се 80 бајки и четири басни од Македонија. На досегашните јавни конкурси за креирање на овие дела се пријавиле над 100 илустратори и повеќе од 300 автори кои доставиле повеќе од 440 текста. Дел од изданијата на бајките и басните од Македонија се преведени на седум светски јазици, како и на Брајовата азбука, а добитници се бројни домашни и меѓународни награди и признанија.

Движењето за поддршка на креативноста – „Браво сине!“ го носи името на еден од основоположниците на современата македонска креативна и маркетинг-индустрија – Иво Лауренчиќ, кој во текот на целиот свој работен век им даваше несебична поддршка на младите и ги поттикнуваше да го изразат својот креативен потенцијал.