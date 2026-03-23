ИДФ соопшти дека го погодила главниот безбедносен штаб на ИРГЦ

Израелските воздухопловни сили го погодија „главниот безбедносен штаб“ на иранскиот Корпус на исламската револуционерна гарда за време на денешниот бран напади во Техеран, соопшти војската.

ИДФ наведува дека штабот бил вметнат во „цивилна инфраструктура“ и бил користен од ИРГЦ за „синхронизација на регионалните единици одговорни за спроведување на редот на режимот и внатрешната безбедност“, вклучувајќи ги и паравоените сили Басиџ.

Преземени се чекори за ублажување на штетата врз цивилите при нападот, додава војската.