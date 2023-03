И по половина век, „Тhe Dark Side of the Moon“ сè уште зрачи

На 1 март 1973 година, значи пред 50 години, во продавниците се појави The Dark Side of the Moon (Темната страна на Месечината), осмиот албум на британската група „Пинк Флојд“. Албум кој го редефинираше концептот на таканаречениот симфониски рок и кој со текот на времето стана еден од најпродаваните и највлијателните во историјата, издигнувајќи ги неговите творци до апсолутни ѕвезди.

Сметано за концептуално дело, фокусирано на човечки теми како што се алчноста, опседнатоста со смртта или текот на времето, „Темната страна на Месечината“ успеа да остане 741 последователна недела – речиси осум години, рекорд што сè уште не е постигнат – на Билборд листата на 200 најпродавани албуми во Соединетите Држави и подоцна повторно ќе влезе, по повод некои негови реизданија, додека не надмина 900 недели.

Се проценува дека, од неговото објавување, тој има испорачано околу 45 милиони примероци ширум светот, што го става The Dark Side of the Moon како трет најпродаван албум во историјата, по „Трилер“ на Мајкл Џексон и Back in black од AC/DC.

Формирани во средината на шеесетите, „Пинк Флојд“ во 1973 година беа веќе искусен бенд, кој на своите почетоци, под водство на својот вокал и главен композитор, Сид Барет, стана главна референца на британската психоделија, со теми како Arnold Layne или See Emily play. Басистот Роџер Вотерс, тапанарот Ник Мејсон и клавијатуристот Ричард Рајт го комплетираа квартетот, секогаш во сенка на генијалноста – но и на ексцесите – на нивниот пејач.

Но, Барет мораше да се симне од бродот поради неговите проблеми со дрогата, главно ЛСД, што доведе до сериозно ментално влошување. Бендот го вклучи гитаристот Дејвид Гилмоур со првичната идеја да го замени нивниот лидер кога тој не можел да настапува во живо, но набрзо увидоа дека оваа ситуација е неодржлива и Сид Барет конечно беше избркан.

Оваа околност беше сериозна траума за „Пинк Флојд“ и ќе биде централна тема во некои од нивните подоцнежни албуми. Без неговиот најистакнат композитор на чело, останатите мораа да чекорат напред, особено Роџер Вотерс, кој ќе стане главен текстописец и кој, заедно со Гилмор, од тој момент ќе ги дели вокалните должности.

Вистината е дека траекторијата на групата помеѓу крајот на шеесеттите и почетокот на седумдесеттите беше донекаде непредвидлива и им беше тешко да го пронајдат своето вистинско лице, препуштајќи се на експериментирање на албуми како што се A saucerful of Secrets, Ummagumma, Аtom heart mother или Meddle. Ова последно дело, објавено во 1971 година, им покажа нов пат што треба да го следат, навлегувајќи во симфонискиот рок благодарение на парчињата како „Echoes“ кое, долги 23 минути, ја окупира целата Б-страна на винилното издание.

Одраз на модерниот живот

Сето искуство акумулирано до тогаш доведе до „Темната страна на Месечината“, која почна да се случува на крајот на 1971 година во куќата на Ник Мејсон, каде што членовите на „Пинк Флојд“ се согласија да направат концептуален албум во чија основа беше стресот и притисокот како заедничка нишка на современиот живот: „Крајни рокови, патување, стрес од летање, мамка за пари, страв од умирање и проблеми со менталната нестабилност што може да доведат до лудило“, наведува Мејсон во својата книга Inside Pink Floyd.

Со овие премиси, групата се фати за работа, особено Роџер Вотерс, кој беше задолжен за текстот, во кој тој предложи на едноставен начин да се отсликаат концептите што ги договорил со останатите негови колеги.

За неколку недели содржината на идниот албум се оформи и во средината на февруари 1972 година тие го претставија во серија концерти во Rainbow Theater во Лондон она што веќе беше познато како „Темната страна на Месечината: парче за разни лудаци“ и кој го снимија во долга турнеја која ги однесе низ Обединетото Кралство, Јапонија и САД.

Резултатот беше дека, кога започна снимањето во мај во митското студио Abbey Road во британската престолнина, песните беа доволно снимени, иако работата на звучните техничари и инженери ќе заврши во обликување на ремек-делото што го знаеме денес.

Меѓу нив се издвојува ликот на Алан Парсонс, кој веќе учествувал во плочите на бендот, па дури и во митскиот Sgt. Peppers од „Битлси“ и кој набргу потоа – делумно поддржан од неговото присуство во „Темната страна на Месечината“ – започна успешна музичка кариера водејќи го The Alan Parsons Project .

Бидејќи звучните ефекти, со кои „Пинк Флојд“ претходно експериментираше, се еден од белезите на албумот: од чукањето на срцето со кое започнува, поминувајќи низ ефектите на монетите и касите на „Money“ или часовниците во „Time“. Далеку од леснотијата со која секој домашен синтисајзер може да ги генерира овие звуци денес, Парсонс и останатите присутни се трудеа рачно да ги снимаат звуците и да ги синхронизираат со музиката.

Бендот, кој беше во момент на зрелост, работеше солидарно во текот на целиот процес, далеку од речиси диктаторските начини што Роџер Вотерс ќе ги примени во подоцнежните дела, придонесувајќи во поголема или помала мера во композицијата и изведбата.

Психоделичниот стил беше дефинитивно паркиран и отстапи место на симфонискиот звук, зачинет со примеси на џез, блуз, рок и поп. Резултатот се десет песни – три од нив инструментални – замислени како целина, во кои секоја страна од оригиналниот винил работи како независен дел и без паузи меѓу нив. Звучните ефекти и различните инструменти што се користат создаваат спој на текстури од почеток до крај што го прави една од најистакнатите снимки во историјата на современата музика.

Албумот започнува со „Speak to me“, низа звучни ефекти направени од Ник Мејсон кои ја предвидуваат содржината на албумот и кои се спојуваат со почетокот на „Breathe“, бавна песна со џез-воздух во која Вотерс размислува за значењето на животот.

Без решение за континуитет, се појавува „On the run“, што е речиси инструментален експеримент, избезумена низа звуци со кои бендот сакаше да го отслика својот страв од летање. По неговото завршување, експлозија од часовници и ѕвончиња го означува почетокот на „Time“, еден од најнезаборавните парчиња на албумот, во кој Роџер Вотерс пишува за неумоливито минување на времето и за тоа како се чувствувал, тогаш во триесеттите, како таа младост почна да му се лизга низ прсти.

„The great gig in the sky“ е уште еден од најважните моменти: создадена од клавијатуристот Ричард Рајт врз основа на импровизација на два акорда, песната немаше текст и бендот одлучи да побара од пејачката Клер Тори да импровизира на мелодијата мислејќи „на смртта или нешто ужасно“. Истото го направи и Тори, која на крајот на снимањето се засрами од резултатот, но бендот ја сакаше нејзината интерпретација, полна со духовни чувства и која ќе остане како еден од најемотивните моменти на албумот.

Втората страна на The dark side… се отвора со „Money“, критика на алчноста и потрошувачкото општество кое, парадоксално, генерираше милиони долари за „Пинк Флојд“, бидејќи песната го одвлече албумот на топ листите и оттогаш остана како еден од најпознатите на бендот.

Неговиот френетичен ритам е во контраст со баладата “Us and them”, долга песна компонирана од Рајт во која стиховите на Вотерс зборуваат за воени конфликти и за „ако човечкиот род е способен да биде човек“, како што тој подоцна ќе објасни.

„Any color you like“ зема инструментално здив пред да се справи со последниот дел, кој започнува со “Brain damage”, јасно посветен на неговиот поранешен партнер Сид Барет: „И ако бендот во кој си почне да свири различни мелодии /јас ќе те видам на темната страна на Месечината“, пее Вотерс. Во позадина одекнува лудачка смеа, поврзувајќи се со „Eclipse“, набројување на чувства и дејства што служи како резиме на албумот и го означува неговото затворање, во кое, пред конечно да падне завесата, се слуша глас кој вели „Всушност, нема темна страна на Месечината: таа целата е темна“ и неколку отчукувања слични на оние на почетокот.

Покрај содржината, плочата е запаметена и по својата иконска корица, во која зрак бела светлина се распаѓа додека минува низ призма. Едноставна, но ефективна слика, дело на студиото Hipgnosis, кое во текот на 1970-тите ги создаде некои од најпознатите корици во светот на рокот.

Останатото, како што велат, е историја. Продажбата ги направи „Пинк Флојд“ најважниот бенд во моментот и групата одржуваше многу високо ниво во следните години со албуми како Wish you were here (1975), Animals (1977) и The wall (1979), додека Роџер Вотерс сѐ повеќе го преземаше лидерството.

Неговите несогласувања со останатите членови, особено со Дејвид Гилмор, доведоа до разделба во 1985 година во услови на остри обвинувања и непомирливи разлики. На крајот на осумдесеттите, Гилмор успеа да ги добие правата на името и заедно со Мејсон и Рајт го оживеаја бендот, снимајќи нови албуми и турнеја со огромен успех во последователни години, секогаш со темите на „Темната страна на Месечината“ како основа на нивните концерти и често изведувајќи го албумот во целост.

Четворицата членови на „Пинк Флојд“ се собраа на исклучителен начин во 2005 година за да настапат на Live 8, хуманитарен макро-настан што се одржа во знак на солидарност во различни делови на светот. Тие беа едвај 20 минути и со пет песни – меѓу нив, три од „Темната страна на Месечината“, што предизвика гласини за можното враќање кое никогаш не се случи и кое сега изгледа невозможно, особено по смртта на Ричард Рајт во 2008 година.

Далеку од смирување, разликите меѓу Вотерс и Гилмур само се зголемија со текот на времето: неодамна, војната продолжи откако сопругата на гитаристот, Поли Самсон, го нарече Вотерс антисемит, обвинувања кои Дејв Гилмор ги потврди.

Вистината е дека Вотерс, кој има речиси осумдесет години, секогаш оди на страната на контроверзноста, што го покажува неговата млака позиција во однос на инвазијата на Украина и кон рускиот лидер Владимир Путин или неговите навреди кон претседателот на САД, Џо Бајден, кого го опишува како „воен злосторник“.

Можеби само во овој контекст е неговата иницијатива повторно да ја сними сопствената верзија на The Dark Side of the Moon соло, без учество на неговите поранешни колеги, бидејќи смета дека структурата на албумот е исклучиво поради него, заборавајќи на клучната улога што ја имаа придонесите на Мејсон, Гилмор и Рајт.